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Один трек минчанин послушал 1355 раз. Вот какими треками белорусы заслушивались в 2019 году
Источник материала: Tut.by
Аналитики «Яндекс.Музыки» выяснили, какие песни чаще других белорусы слушали на репите в 2019 году. Топ самых повторяемых треков состоит из русскоязычных и иностранных хитов, но есть в нем и неожиданные композиции.
Треком, который в прошлом году включали на повтор рекордно часто, стал «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti. За ним следуют жизнеутверждающая песня Life певицы Zivert, хит Макса Коржа «Шантаж», композиция инди-группы RSAC NBA и песня Артура Пирожкова «Зацепила». Из зарубежных песен лидирует дерзкий трек Billie Eilish bad guy.
Один житель Минска, вероятно, очень настойчиво хотел убедить себя, что жизнь не так уж плоха, что послушал 1355 раз на повторе свежий трек Future и Drake Life Is Good. Если говорить про прослушивание не только музыкального контента, то рекордсменом стал минчанин, который прослушал эпизод подкаста «Сперва роди» на тему взаимоотношений родителей и детей 17 раз подряд — «Ты, оказывается, мне набрехал?!» Почему дети постоянно врут (и родители тоже!)».
Аналитики сервиса отмечают, что в Бресте активно репитили хит «Дим» украинского дуэта Время и Стекло и бэнгер «Пьяный мастер» группы Молодость внутри, в Гомеле — трек «Сухое белое» рэпера T-killah, а в Солигорске — воинственную песню Born For This американской рок-группы The Score.
Кроме того, аналитики на основании данных о прослушиваниях составили топ-10 исполнителей, которых белорусы слушали в «Яндекс.Музыке» на репите чаще всего.
В качестве репитов учитывались повторения одного и того же трека за последние 12 месяцев. Отметим, что у некоторых из этих исполнителей скоро будут концерты в Минске. У
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Аналитики «Яндекс.Музыки» выяснили, какие песни чаще других белорусы слушали на репите в 2019 году. Топ самых повторяемых треков состоит из русскоязычных и...
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