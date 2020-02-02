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Один трек минчанин послушал 1355 раз. Вот какими треками белорусы заслушивались в 2019 году

02.02.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аналитики «Яндекс.Музыки» выяснили, какие песни чаще других белорусы слушали на репите в 2019 году. Топ самых повторяемых треков состоит из русскоязычных и иностранных хитов, но есть в нем и неожиданные композиции.


Треком, который в прошлом году включали на повтор рекордно часто, стал «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti. За ним следуют жизнеутверждающая песня Life певицы Zivert, хит Макса Коржа «Шантаж», композиция инди-группы RSAC NBA и песня Артура Пирожкова «Зацепила». Из зарубежных песен лидирует дерзкий трек Billie Eilish bad guy.

Топ-20 треков, которые белорусы слушали в 2019 году на «Яндекс.Музыка» на репите чаще всего  

1. Artik & Asti — «Грустный дэнс»
2. Zivert — Life
3. Макс Корж — «Шантаж»
4. RSAC — NBA
5. Артур Пирожков — «Зацепила»
6. Billie Eilish — bad guy
7. Макс Корж — «2 типа людей»
8. Тима Белорусских — «Витаминка»
9. Тима Белорусских — «Незабудка»
10. HammAli & Navai — «Прятки»
11. JONY — «Комета»

12. Lil Nas X — Old Town Road
13. SAINt JHN — Roses
14. GAYAZOV$ BROTHER$ - «Увезите меня на Дип-хаус»
15. Tones and I — Dance Monkey
16. МУККА — «Девочка с каре»
17. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»
18. Zivert — Credo
19. HammAli & Navai — «Девочка-война»
20. AMCHI, TERNOVOY — «Прочь»

Один житель Минска, вероятно, очень настойчиво хотел убедить себя, что жизнь не так уж плоха, что послушал 1355 раз на повторе свежий трек Future и Drake Life Is Good. Если говорить про прослушивание не только музыкального контента, то рекордсменом стал минчанин, который прослушал эпизод подкаста «Сперва роди» на тему взаимоотношений родителей и детей 17 раз подряд — «Ты, оказывается, мне набрехал?!» Почему дети постоянно врут (и родители тоже!)».

Аналитики сервиса отмечают, что в Бресте активно репитили хит «Дим» украинского дуэта Время и Стекло и бэнгер «Пьяный мастер» группы Молодость внутри, в Гомеле — трек «Сухое белое» рэпера T-killah, а в Солигорске — воинственную песню Born For This американской рок-группы The Score.

Кроме того, аналитики на основании данных о прослушиваниях составили топ-10 исполнителей, которых белорусы слушали в «Яндекс.Музыке» на репите чаще всего.

Топ-10 исполнителей, которых белорусы слушали в 2019 году на «Яндекс.Музыке» на репите чаще всего  

1. Макс Корж
2. Тима Белорусских
3. Billie Eilish
4. Zivert
5. Artik & Asti

 6. Noize MC
7. Скриптонит
8. HammAli & Navai
9. ЛСП
10.MORGENSHTERN

В качестве репитов учитывались повторения одного и того же трека за последние 12 месяцев. Отметим, что у некоторых из этих исполнителей скоро будут концерты в Минске. У JONY — 16 февраля, у Артура Пирожкова — 5 марта, у HammAli & Navai — 20 марта, у ЛСП — 4 апреля, у Скриптонита — 16 мая.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Аналитики «Яндекс.Музыки» выяснили, какие песни чаще других белорусы слушали на репите в 2019 году. Топ самых повторяемых треков состоит из русскоязычных и...
 
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