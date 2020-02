Один трек минчанин послушал 1355 раз. Вот какими треками белорусы заслушивались в 2019 году

Источник материала: Tut.by

Аналитики «Яндекс.Музыки» выяснили, какие песни чаще других белорусы слушали на репите в 2019 году. Топ самых повторяемых треков состоит из русскоязычных и иностранных хитов, но есть в нем и неожиданные композиции.





Треком, который в прошлом году включали на повтор рекордно часто, стал «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti. За ним следуют жизнеутверждающая песня Life певицы Zivert, хит Макса Коржа «Шантаж», композиция инди-группы RSAC NBA и песня Артура Пирожкова «Зацепила». Из зарубежных песен лидирует дерзкий трек Billie Eilish bad guy.

Топ-20 треков, которые белорусы слушали в 2019 году на «Яндекс.Музыка» на репите чаще всего 1. Artik & Asti — «Грустный дэнс»

2. Zivert — Life

3. Макс Корж — «Шантаж»

4. RSAC — NBA

5. Артур Пирожков — «Зацепила»

6. Billie Eilish — bad guy

7. Макс Корж — «2 типа людей»

8. Тима Белорусских — «Витаминка»

9. Тима Белорусских — «Незабудка»

10. HammAli & Navai — «Прятки»

11. JONY — «Комета» 12. Lil Nas X — Old Town Road

13. SAINt JHN — Roses

14. GAYAZOV$ BROTHER$ - «Увезите меня на Дип-хаус»

15. Tones and I — Dance Monkey

16. МУККА — «Девочка с каре»

17. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»

18. Zivert — Credo

19. HammAli & Navai — «Девочка-война»

20. AMCHI, TERNOVOY — «Прочь»

Один житель Минска, вероятно, очень настойчиво хотел убедить себя, что жизнь не так уж плоха, что послушал 1355 раз на повторе свежий трек Future и Drake Life Is Good. Если говорить про прослушивание не только музыкального контента, то рекордсменом стал минчанин, который прослушал эпизод подкаста «Сперва роди» на тему взаимоотношений родителей и детей 17 раз подряд — «Ты, оказывается, мне набрехал?!» Почему дети постоянно врут (и родители тоже!)».

Аналитики сервиса отмечают, что в Бресте активно репитили хит «Дим» украинского дуэта Время и Стекло и бэнгер «Пьяный мастер» группы Молодость внутри, в Гомеле — трек «Сухое белое» рэпера T-killah, а в Солигорске — воинственную песню Born For This американской рок-группы The Score.

Кроме того, аналитики на основании данных о прослушиваниях составили топ-10 исполнителей, которых белорусы слушали в «Яндекс.Музыке» на репите чаще всего.

Топ-10 исполнителей, которых белорусы слушали в 2019 году на «Яндекс.Музыке» на репите чаще всего 1. Макс Корж

2. Тима Белорусских

3. Billie Eilish

4. Zivert

5. Artik & Asti 6. Noize MC

7. Скриптонит

8. HammAli & Navai

9. ЛСП

10.MORGENSHTERN