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Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 1 февраля

02.02.2020 12:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 1 февраля
Фото из открытых источников

В Беларуси 1 февраля обновился абсолютный температурный рекорд дня для страны. В Бресте было зафиксировано 10,3 градусов тепла. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 2002 году также в Бресте – плюс 9,3 градусов тепла.

Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 1 февраля Зимняя жара. Почему к нам никак не приходят морозы и снегопады?

В целом по стране было зафиксировано 22 локальных температурных рекорда. По данным meteoinfo.by, обновились рекорды в Барановичах, Ивацевичах, Лынтупах, Столбцах и других городах Беларуси.

Отметим, что 2 февраля в Беларуси сохранится относительно теплая для этого времени года погода. Однако, по прогнозам, в середине следующей недели заметно похолодает.

 
Теги: Брест
 
 
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