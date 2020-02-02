Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 1 февраля

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси 1 февраля обновился абсолютный температурный рекорд дня для страны. В Бресте было зафиксировано 10,3 градусов тепла. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 2002 году также в Бресте – плюс 9,3 градусов тепла.

В целом по стране было зафиксировано 22 локальных температурных рекорда. По данным meteoinfo.by, обновились рекорды в Барановичах, Ивацевичах, Лынтупах, Столбцах и других городах Беларуси.

Отметим, что 2 февраля в Беларуси сохранится относительно теплая для этого времени года погода. Однако, по прогнозам, в середине следующей недели заметно похолодает.