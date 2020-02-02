9 челленджей, которые помогут накопить деньги

Источник материала: Tut.by

Допустим, у вас появилось немного свободных денег. Что вы с ними сделаете? Отправите на погашение кредита, отложите в резервный фонд, на пенсию или потратите на отпуск? Независимо от вашего ответа важно меньше тратить и постоянно откладывать какие-то средства. Если не умеете этого делать, то воспользуйтесь одним из этих челленджей. Бросьте себе вызов!



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если у вас получится продержаться 52 недели, то за год вы накопите приличную сумму. Чтобы получить максимальную выгоду, держите эти деньги на пополняемом вкладе или карте с процентом на остаток.

1. Простой 52-недельный челлендж

Его суть заключается в том, чтобы еженедельно откладывать небольшую сумму, каждый раз немного ее увеличивая. Например, начните в первую неделю с 1 рубля. Каждую неделю прибавляйте к прежней сумме по 1 рублю. Во вторую неделю отложите на счет 2 рубля, на третью неделю — 3 рубля и т.д. В последнюю неделю, соответственно, отложить придется уже 52 рубля.

Так к концу года на вашем счете накопится 1378 рублей (не считая начисленных банком процентов).

Для автоматизации процесса можно использовать приложения интернет-банков. Или вести отчет в таблице.

2. Двойной 52-недельный челлендж

Если первый челлендж вам кажется простым, а доходы позволяют это сделать, то удвойте стартовую сумму и сумму пополнения до 2 рублей. В первую неделю отложите 2 рубля, во вторую — 4 рубля и так далее. На 52-й неделе вам нужно будет отложить 104 рубля. Так к концу челленджа вы накопите 2756 рублей без учета процентов.

3. Мини 52-недельный челлендж

Допустим, у вас небольшой доход, и предыдущие два варианта вам кажутся нереальными. Тогда воспользуйтесь этим мини-челленджем. Начните всего с 50 копеек в неделю. Каждую последующую добавляйте по 50. На 52-й неделе нужно будет отложить 26 рублей. За год вы накопите 689 рублей.

4. Обратный 52-недельный челлендж

Пока есть желание действовать, можно начать челлендж с крупной суммы и каждую неделю ее сокращать. Для удобства возьмем 52 рубля. Каждую неделю сокращайте эту сумму на 1 рубль. Во вторую неделю вам нужно будет отложить 51 рубль, в третью — 50 рублей и так далее. На 52-й неделе нужно будет отправить на накопления всего 1 рубль. Так за год вы накопите все те же 1378 рублей.

Не стоит привязываться к заданной сумме в 52 рубля. Выберите отметку, комфортную для себя.

5. Гибкий 52-недельный челлендж

Он подразумевает более гибкий подход к накоплениям при том же итоговом целевом значении сбережений (например, в 1378 рублей) и таком же шаге (то есть откладывать нужно будет от 1 до 52 рублей в неделю с шагом в 1 рубль). Вы можете отправлять в счет накоплений любую сумму каждую неделю, но нельзя выбирать одно и то же значение дважды. Например, если в какую-то неделю отправить 30 рублей, а в другую — 16 рублей, то в следующие придется выбрать уже другие суммы. Для удобства используйте ту же таблицу, что и в пункте 1, и ставьте галочку напротив цифры, которую вы уже задействовали.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

6. 365-дневный челлендж

Вам нужно откладывать каждый день. Начать можно с 2 копеек и каждый день увеличивать сумму на 2 копейки. То есть через месяц вам нужно будет отложить 60 копеек, а через год — 7,3 рубля. В итоге вы можете накопить 1 335,9 рубля. Если есть возможность, то выберите большую стартовую сумму или больший шаг.

7. Копить каждые две недели

Большинство людей получают деньги дважды в месяц, поэтому может быть удобно отправлять их на сбережения сразу после поступления аванса и зарплаты. Начать можно с 2 рублей за первые две недели и каждые две недели увеличивать начисления на эту же сумму. По итогам челленджа на вашем счете будет не меньше 702 рублей.

8. Ежемесячный челлендж

Если вам удобнее откладывать деньги только один раз в месяц, то и в этом случае можно использовать уже описанный принцип. Определите для себя стартовую сумму и шаг. Например, если начать с 10 рублей и наращивать сумму накоплений на 10 рублей в месяц, то за год накопится 780 рублей.

9. Не тратить деньги

Попробуйте совсем не тратить деньги в течение нескольких дней. А сэкономленные средства отложите на счет. Можно увеличить период и ввести правило, в соответствии с которым вы тратитесь только на самое необходимое, или определить для себя разрешенные и запрещенные категории расходов: например, месяц не ходить на бизнес-ланчи или не покупать одежду.