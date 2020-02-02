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Зарплаты врачей и повышение доступности медпомощи обсудят на съезде отраслевого профсоюза

02.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Зарплаты врачей и повышение доступности медпомощи обсудят на съезде отраслевого профсоюза

Темы увеличения заработной платы медиков и улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи обсудят на VII съезде Белорусского профсоюза работников здравоохранения, который пройдет 4 февраля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Также речь пойдет о необходимости повышения социального статуса работников здравоохранения, социальной и правовой защите работников, студентов и учащихся, закреплении кадров после распределения, создании достойных и безопасных условий труда.

Не останется без внимания и тема оплаты труда работников бюджетных организаций. Новая система при расчете бюджетников введена с 1 января. Еще на этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с нововведениями не должна быть снижена заработная плата работников. По новой системе расширены права руководителей при установлении выплат стимулирующего и компенсирующего характера. Чтобы исключить субъективный подход, профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении этих выплат.

На съезде подведут итоги проделанной за 5 лет работы, озвучат наиболее волнующие представителей этой сферы вопросы. Завершится мероприятие определением программы на ближайшую пятилетку, а также избранием председателя отраслевого профсоюза. Среди участников будут представители Федерации профсоюзов и Министерства здравоохранения.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения — один из крупнейших отраслевых профсоюзов, входящих в ФПБ. Он объединяет более 334 тыс. человек.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Темы увеличения заработной платы медиков и улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи обсудят на VII съезде Белорусского профсоюза работников...
 
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