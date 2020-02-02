|
Зарплаты врачей и повышение доступности медпомощи обсудят на съезде отраслевого профсоюза
02.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Темы увеличения заработной платы медиков и улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи обсудят на VII съезде Белорусского профсоюза работников здравоохранения, который пройдет 4 февраля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.
Также речь пойдет о необходимости повышения социального статуса работников здравоохранения, социальной и правовой защите работников, студентов и учащихся,
Не останется без внимания и тема оплаты труда работников бюджетных организаций. Новая система при расчете бюджетников введена с 1 января. Еще на этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с нововведениями
На съезде подведут итоги проделанной за 5 лет работы, озвучат наиболее волнующие представителей этой сферы вопросы. Завершится мероприятие определением программы на ближайшую пятилетку, а также избранием председателя отраслевого профсоюза. Среди участников будут представители Федерации профсоюзов и Министерства здравоохранения.
Белорусский профсоюз работников здравоохранения — один из крупнейших отраслевых профсоюзов, входящих в ФПБ. Он объединяет более 334 тыс. человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Темы увеличения заработной платы медиков и улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи обсудят на VII съезде Белорусского профсоюза работников...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)