Зарплаты врачей и повышение доступности медпомощи обсудят на съезде отраслевого профсоюза

Источник материала: Вороновская газета





Темы увеличения заработной платы медиков и улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи обсудят на VII съезде Белорусского профсоюза работников здравоохранения, который пройдет 4 февраля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Также речь пойдет о необходимости повышения социального статуса работников здравоохранения, социальной и правовой защите работников, студентов и учащихся, закреплении кадров после распределения, создании достойных и безопасных условий труда.

Не останется без внимания и тема оплаты труда работников бюджетных организаций. Новая система при расчете бюджетников введена с 1 января. Еще на этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с нововведениями не должна быть снижена заработная плата работников . По новой системе расширены права руководителей при установлении выплат стимулирующего и компенсирующего характера. Чтобы исключить субъективный подход, профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении этих выплат.

На съезде подведут итоги проделанной за 5 лет работы, озвучат наиболее волнующие представителей этой сферы вопросы. Завершится мероприятие определением программы на ближайшую пятилетку, а также избранием председателя отраслевого профсоюза. Среди участников будут представители Федерации профсоюзов и Министерства здравоохранения.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения — один из крупнейших отраслевых профсоюзов, входящих в ФПБ. Он объединяет более 334 тыс. человек.

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