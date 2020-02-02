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Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»

02.02.2020 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Над подходами надо работать дальше. В один голос все говорят: Витебская область – регион сложный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одно дело говорить, совсем другое – что-то делать.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»

За последних 7 лет объём производства продукции сельского хозяйства снизился почти на 1,5 %. Вдобавок вниз историю АПК региона тянут долги в 3 миллиарда рублей. Как снять груз с души и пятно с репутации думали всей страной.

Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
У этих организаций 3 миллиарда долгов, выручки миллиард с небольшим. Соответственно, этот долг надо куда-то деть. Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут, их просто списать.

Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Кто сказал, что они не вернут?

Сергей Румас:
Мы им, чтоб они вернули завтрашние долги, оставляем 560 миллионов. Это то, что они в состоянии обслуживать и когда-то вернуть. Другие они не вернут. Надо сказать правду.

Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»

Александр Лукашенко: 
Правду буду определять я, коль вы ко мне пришли. Никакого списания долгов. Завтра придёт к вам Заяц и скажет: «А чем я хуже Шерстнева? У меня тоже вот столько». Дайте мне расчёты, что сегодня они не могут вернуть долги, а завтра они не вернут.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Румас
 
 
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Новости Беларуси. Над подходами надо работать дальше. В один голос все говорят: Витебская область – регион сложный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одно...
 
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