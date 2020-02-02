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Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Над подходами надо работать дальше. В один голос все говорят: Витебская область – регион сложный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одно дело говорить, совсем другое – что-то делать.
За последних 7 лет объём производства продукции сельского хозяйства снизился почти на 1,5 %. Вдобавок вниз историю АПК региона тянут долги в 3 миллиарда рублей. Как снять груз с души и пятно с репутации думали всей страной.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сергей Румас:
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Над подходами надо работать дальше. В один голос все говорят: Витебская область – регион сложный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одно...
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