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В Витебске такси врезалось в забор

03.02.2020 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 9 часов утра 2 февраля возле дома № 75а на улице Максима Горького в Витебске, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

41-летний таксист на Lada Vesta не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонный забор.

Пассажиров в такси не было. Водитель не пострадал.

В ГАИ говорят, что водитель был уставший.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла на улице Максима Горького.
 
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