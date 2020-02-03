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В Витебске такси врезалось в забор
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 9 часов утра 2 февраля возле дома № 75а на улице Максима Горького в Витебске,
41-летний таксист на Lada Vesta не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонный забор.
Пассажиров в такси не было. Водитель не пострадал.
В ГАИ говорят, что водитель был уставший.
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Авария произошла на улице Максима Горького.
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