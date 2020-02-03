В Витебске такси врезалось в забор

Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 9 часов утра 2 февраля возле дома № 75а на улице Максима Горького в Витебске, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

41-летний таксист на Lada Vesta не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонный забор.

Пассажиров в такси не было. Водитель не пострадал.

В ГАИ говорят, что водитель был уставший.