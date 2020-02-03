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Глава администрации Лукашенко пожаловался на кадровые проблемы вертикали
Источник материала: Партизан
В кадровом реестре белорусского президента сегодня 836 должностей.
Многие звенья местной вертикали нуждаются в кадрах, заявил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко, пишет
Он рассказал, что в кадровом реестре диктатора сегодня 836 должностей. Это высшие должностные лица, руководители министерств, облисполкомов, райисполкомов, крупнейших предприятий страны и вузов. Только в прошлом году было 175 назначений на должности реестра — это каждый пятый.
Он признал, что сегодня в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной вертикали власти.
— Это должности председателей райисполкомов, в областных исполнительных комитетах. Работа эта проводится планово, приходят новые, молодые люди, — отметил Сергеенко.
Сергеенко отметил, что около 400 чиновников в прошлом году было привлечено к дисциплинарной ответственности за волокиту при рассмотрении заявлений граждан.
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В кадровом реестре белорусского президента сегодня 836 должностей.
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