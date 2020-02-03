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Экономист: Даже проблемы с Россией не заставят власть пойти на реформы

03.02.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Диверсификация касается не только нефти и газа — вопрос нужно ставить шире.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», - заявил Александр Лукашенко 24 января во время рабочей поездки в Шклов. Нынешняя нефтяная война ударит по белорусской экономике уже хотя бы потому, что 50% экспорта завязано на России. Все планы по диверсификации экспорта, поиску альтернативных источников энергоресурсов, которые озвучивались не раз, так и остались словами. Как сильно ударит нефтяная война по экономике страны? Как это повлияет на экономическое самочувствие граждан? И стоит ли белорусам ждать традиционных плюшек к президентским выборам? На вопросы «БелГазеты» ответил кандидат экономических наук Борис Желиба.

«Бессмысленно упираться рогом»


- Потери уже пошли, но потери чисто экономические. Первый танкер норвежской нефти уже выгружается в Клайпеде. Прикинули покупную цену, перевалку и доставку в Беларусь по железной дороге - вышло более $500 за тонну, тогда как Россия поставляла нефть по $380. Если по такой же цене будет поставляться нефть и из других источников (через Одессу, например), ущерб, по подсчетам аналитиков, составит более одного $1 млрд.

Но, как говорят, суверенитет дороже. Я далек от мысли, что от России мы ничего не получим. Мы сейчас не можем полностью отказаться от России, но это усиливает переговорные позиции белорусской стороны. В каком-то объеме нужно продолжать покупать нефть из других источников, пусть даже по более высоким ценам. Надо уходить от зависимости по нефти и газу от России и приучать белорусские нефтеперерабатывающие заводы работать с ценами, приближенными к мировым. Поставлена стратегическая задача, по словам Лукашенко, не более 40% покупать в России, остальное - из других источников. Нужно решать эту задачу. Поляки, например, скоро ее решат: они уходят от российской зависимости, создали в Свиноуйсьце терминал, который принимает сжиженный американский газ, и они ищут альтернативные источники нефти. Для нас это хороший пример.

Но бессмысленно упираться рогом, если Россия требует $200 «премии» к цене покупной российской нефти - надо соглашаться на российские условия, более дорогие. Ничего не поделаешь: сразу мы не сможем отказаться от российских нефти и газа. Поэтому надо разговаривать дальше.

- В Шклове Лукашенко назвал сразу четыре альтернативных источника поставки нефти. Среди них есть реальные?

- Есть. Ранее Лукашенко говорил, что нефть можно получать из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. Тут же я узнаю: когда возвращали в Россию загрязненную нефть, эта труба работала в противоположном направлении. Основная проблема - более дорогая логистика из любых направлений, кроме российского. Но тем не менее этой логистикой можно воспользоваться. В какой мере? Чтобы обеспечить рентабельность двух нефтеперерабатывающих заводов. А для этого нужно повышать цены на моторное топливо внутри Беларуси - у нас есть возможности и резервы. Цены на бензин и солярку - одни из самых низких по сравнению с западными соседями. Наши автолюбители как-нибудь переживут это повышение, а оно может быть существенным: возможно, каждую неделю и не на одну копейку. В конце концов, у нас есть хороший общественный транспорт.

Хуже юридическим лицам, которым это грозит повышением себестоимости. Но не думаю, что оно будет слишком большим: в себестоимости продукции в среднем 5-7% приходится на энергозатраты. Надо садиться, считать и думать. Но от российской зависимости стратегически нужно уходить - это однозначно. Настолько, насколько возможно.

Суверенитет деньгами не измеришь


- Но есть ли для этого политическая воля? Официальный Минск не впервые ищет альтернативные источники, но воз и ныне там.

- Пробные прокачки через трубопровод «Одесса-Броды» в Мозырь уже были. Украинцы сказали, что в год нужно прокачивать 4-5 млн тонн - тогда это будет рентабельно. Но тогда белорусы снова наладили отношения с Россией и отказались. А зря! Надо смотреть вперед.

Конечно, во всех энергетических войнах присутствует политика. Стратегическая цель Путина прозрачна: хотите дешевый газ, как в Смоленской области, так станьте Смоленской областью. А это лишение суверенитета, голубая мечта Путина, от которой он не откажется. Несмотря на все властные перестановки в России, очевидно, что Путин не уйдет из власти и после 2024г.

- Но в конечном счете уступки Путина обойдутся Беларуси дороже. В стратегическом плане.

- Конечно. Потому что нельзя быть вечно под Россией. Руководство Беларуси уже, как говорится, мордой об стол получило. Нужно дистанцироваться от России, строить независимую, самодостаточную экономику. Если не сегодня, то когда?

- Ваш прогноз: когда и в каком формате может закончиться нефтяная война?

- Поскольку в обозримом будущем мы не в состоянии уйти от российской нефти, вероятно, стороны договорятся по ценам на нефть и газ. Возможно, для нас они будут высокие, но ниже мировых: мы не сможем перейти на полностью рыночные отношения с Россией. Определенный консенсус стороны найдут. Но сейчас избран правильный курс - на диверсификацию энергоносителей, и этого курса надо придерживаться последовательно и упорно, хотя он и ухудшит экономические показатели. Но суверенитет еще дороже, его никакими деньгами не измеришь. Так посчитали в свое время страны Балтии, наша соседка Польша, тем более что Россия в такой степени не грозит им поглощением.

Мы начинаем проигрывать позиции


- Складывается ощущение, что руководство Беларуси целиком и полностью поглощено проблемами во взаимоотношениях с Россией, напрочь позабыв о других проблемах экономики. Какие еще вызовы стоят перед ней?

- Диверсификация касается не только нефти и газа - вопрос нужно ставить шире. Ведь половина белорусского товарооборота завязана на российский рынок - что захотят, то с нами и сделают. Россельхознадзор свою политику не изменил, хотя и существует договоренность, что препятствий белорусской продукции на российский рынок чиниться не будет. Надо диверсифицировать экспорт, пробиваться на другие рынки. В свое время министр иностранных дел озвучил правильную формулу: 30% экспорта должно идти в Евросоюз, 30% - в страны дальней дуги, 30% - на Россию. К сожалению, мы не приблизились к этим цифрам.

Более того, мы начинаем проигрывать позиции и в Европе, и в самой России. Проигрывают белорусский МАЗ, Минский тракторный завод - наших производителей теснят местные конкуренты и такой же импорт из других стран. Нужно плотно заняться проблемой диверсификации экспорта, а для этого нужно создавать более эффективную экономику. Цепочка очень ясная: хочешь более эффективную экономику, нужно выпускать более качественную продукцию, конкурентоспособную на мировых рынках, а для этого нужны современные технологии. Поскольку мы не можем создавать современные технологии в достаточном объеме, нужны зарубежные инвестиции, в основном с Запада. А последнее звено - реформирование экономики, в противном случае масштабные западные инвестиции в Беларусь не пойдут.

С Китаем отношения складываются неплохо. В определенной степени Китай подставляет нам плечо в российско-белорусском противостоянии. Китай - хорошо, но нужно развивать отношения и с другими странами, например, с соседкой Польшей. Кстати, белорусско-польский товарооборот сбалансирован по экспорту-импорту. Поляки привлекли западные технологии. Так почему мы не работаем с польским капиталом, не приглашаем его сюда? Российского капитала у нас предостаточно, но рядом находится соседка, у которой ВВП в 10 раз больше нашего, но мы с ней очень слабо взаимодействуем. Нужны реформы, но пока Александр Лукашенко говорит: никакого слома не допущу, а значит, белорусская модель не изменится. Отсюда и проблемы.

- Даже проблемы с Россией не заставят власть пойти на реформы?

- Получается так.

Надо немного остудиться


- В январе-ноябре 2019г. зафиксирован рост реальных доходов населения более чем на 6%. Стоит ли ждать белорусам столь впечатляющего роста доходов и в этом году, или же придется затягивать пояса?

- Надо немного остудиться. Правительство это понимает, поэтому на текущий год запланирован рост доходов менее чем на 3%. Прошлогодние проценты в разы обгоняют рост производительности труда. А чем это чревато, известно: в конце концов, высокие зарплаты, которые существенно опережают производительность труда, дадут импульс инфляции, а за инфляцией может последовать и девальвация. Тем более, в условиях, когда не выполнены планы по экспорту в прошлом году, и нынешний январь по экспорту тоже провален - по объективным и субъективным причинам. Смотрите: нефтеперерабатывающие заводы работают вполсилы, а нефтепродукты - это 30% валютных поступлений в страну. На калийном фронте у нас тоже дела неважные: с Китаем контракта еще нет, а мировые цены на калий-хлор, как и в прошлом году, идут вниз. Чем это чревато? Меньше валюты, больше рублей - в конечном итоге мы получим девальвацию, от которой в прошлом году вроде начали отвыкать.

- А как же быть с плюшками для любимого электората в год президентских выборов?

- Будут подбрасывать, конечно. Уже заявлено, что бюджетникам собираются повысить зарплату до 80% средней зарплаты по стране. Правительство может поднять, поскольку на это пойдут бюджетные средства. Будут и предприятиям давать установки о повышении зарплат - все это мы уже проходили.

Правда, мы помним и полный валютно-финансовый обвал в 2011г. Но, думаю, правительство набралось опыта и не переступит ту грань, за которой последует обвал рубля, обвалится экономика. Кое-что подкинут, но, думаю, не очень много.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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