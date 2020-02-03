ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цукерберг пообещал, что Facebook будет отстаивать свободу слова

03.02.2020 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Цукерберг уточнил, что целью его компании в течение длительного времени было «не делать ничего, что считалось бы слишком оскорбительным», но он сейчас меняет этот подход.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть будет отстаивать свободу слова и шифрования, даже если это будет сопровождаться отрицательной реакцией. Об этом он заявил на саммите Silicon Slopes, сообщает CNN

«Это новый подход, и я думаю, что он будет раздражать многих людей. Но, честно говоря, и старый подход раздражал многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое», — сказал он. 

Цукерберг уточнил, что целью его компании в течение длительного времени было «не делать ничего, что считалось бы слишком оскорбительным», но он сейчас меняет этот подход. 

«Мы будем удалять содержимое, которое действительно оскорбительн, но нужно провести границу (между оскорблением и свободой выражения — ред.) в определенный момент», — добавил основатель соцсети.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цукерберг уточнил, что целью его компании в течение длительного времени было «не делать ничего, что считалось бы слишком оскорбительным», но он сейчас меняет этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика