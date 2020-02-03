Цукерберг пообещал, что Facebook будет отстаивать свободу слова

CNN . Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть будет отстаивать свободу слова и шифрования, даже если это будет сопровождаться отрицательной реакцией. Об этом он заявил на саммите Silicon Slopes, сообщает





«Это новый подход, и я думаю, что он будет раздражать многих людей. Но, честно говоря, и старый подход раздражал многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое», — сказал он.





Цукерберг уточнил, что целью его компании в течение длительного времени было «не делать ничего, что считалось бы слишком оскорбительным», но он сейчас меняет этот подход.





«Мы будем удалять содержимое, которое действительно оскорбительн, но нужно провести границу (между оскорблением и свободой выражения — ред.) в определенный момент», — добавил основатель соцсети.



