Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Источник материала: Tut.by

Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В воскресенье фильм, рассказывающий об истории двух солдат на передовой Первой мировой войны, получил премии в семи из девяти категорий, в которых был заявлен, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

Картина была признана лучшим фильмом, лучшим британским фильмом, отмечена за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты. Сам же Мендес, который положил в основу фильма рассказ своего дедушки Альфреда Мендеса, участвовавшего в той войне, получил «Бронзовую маску» в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Премию за лучший фильм Мендес получал в окружении членов съемочной группы. «Огромная глубина талантов в этой отрасли необычайна, и это было сделано этими мастерами», — сказал он, указав на своих коллег по работе над картиной. Бюджет фильма составил $ 100 млн.

Лучшие актер и актриса

Лучшими актерами как первого, так и второго планов в этом году стали исключительно представители США.

Хоакин Феникс получил награду за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Джокер» Тодда Филлипса.

«Бронзовую маску» Феникс смог получить с четвертой попытки. До этого он номинировался на кинопремию Соединенного Королевства трижды — в 2013 году с фильмом «Мастер», в 2006 году — с лентой «Преступить черту» и в 2001 году — с картиной «Гладиатор». Однако премия раз за разом обходила актера стороной.

Поднявшись на сцену за наградой, актер произнес речь в поддержку расового разнообразия. Место было выбрано не случайно, учитывая то, что BAFTA получила в этом году немало критики в свой адрес из-за отсутствия чернокожих номинантов.

«Я думаю, что мы посылаем очень ясное сообщение цветным людям, что им здесь не рады, я думаю, что это сообщение, которое мы отправляем людям, внесшим большой вклад в нашу среду и нашу отрасль, от которого мы получаем выгоду», — сказал Феникс, призвав разрушить действующую систему неравноправия.

«Джокер», который был лидером по числу номинаций (11), одержал победу всего в трех. Также «Джокер» получил награду за музыку и кастинг ленты.

Рене Зеллвегер победила в номинации «Лучшая женская роль». Таким образом британские академики оценили исполненную ею роль певицы и актрисы Джуди Гарленд (1922−1969) в биографической ленте «Джуди» режиссера Руперта Гулда.

Первая маска Брэда Питта

Премии за роли второго плана получили американцы Брэд Питт и Лора Дерн. 56-летний Питт был удостоен престижной награды за исполнение роли вымышленного каскадера Клиффа Бута в картине «Однажды в… Голливуде» кинорежиссера Квентина Тарантино. «Бронзовая маска» стала первой наградой Британской академии в послужном списке голливудского актера.

Награду Британской академии кино Лоре Дерн принесла роль в фильме «Брачная история» режиссера Ноа Баумбаха. Актриса сыграла адвоката Нору, взявшуюся за болезненный бракоразводный процесс молодой пары.

Задел на «Оскар»

Член Лондонского кружка кинокритиков Джейсон Бест, комментируя выбор членов BAFTA, признался, что успех на родине может помочь фильму Мендеса побороться через неделю за «Оскар».

«BAFTA в этом году не преподнесла больших сюрпризов. Все актерские награды достались фаворитам, и я полагаю, что то же самое произойдет на «Оскаре», — сказал Бест.

«Как и ожидалось, домашний фильм «1917» стал главным победителем вечера. На «Оскаре» конкуренция будет более жесткой. Но благодаря тому, что члены Американской киноакадемии иногда принимают решение перед самым завершением голосования, импульс, полученный в воскресенье вечером картиной «1917» в Лондоне, может помочь ей пересечь первым черту и в Голливуде», — сказал кинокритик.

Другие категории и поражение «Ирландца»

Высоко была оценена и лента «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо, которая победила в престижной номинации «Лучший оригинальный сценарий», а также была признана «Лучшим неанглоязычным фильмом». Эта лента, главной темой которой является социальное неравенство, ранее стала первым южнокорейским фильмом, удостоившимся «Золотой пальмовой ветви», а также вошла в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм», что необычно для снятой не в США картине.

Приз за лучший адаптированный сценарий достался ленте «Кролик Джоджо» режиссера Тайки Вайтити. Фильм «Для Самы» Ваада аль-Катиба был признан лучшей документальной картиной, испанский мультфильм Клаус — лучшим анимационным полнометражным фильмом.

Лента «Маленькие женщины» Греты Гервиг получила приз за лучший дизайн костюмов, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда — за лучший монтаж.

При этом главными неудачниками церемонии можно назвать картину «Ирландец» Мартина Скорсезе и американскую компанию Netflix, которая произвела его за внушительные $ 159 млн. Фильм претендовал на 10 наград, но в итоге не получил ни одной.

Всего же ленты Netflix фигурировали в 23 номинациях, но были удостоены лишь двух «Бронзовых масок».

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: «Золотого глобуса» (прошла 5 января в Лос-Анджелесе) и «Оскара» (состоится в Голливуде 9 февраля).

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