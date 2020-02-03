Глава МИД Литвы едет в Беларусь по приглашению Макея

сообщает пресс-служба МИД Литвы, пишет reform.by Во время визита министр намерен встретиться с представителями литовской общины Беларуси и побывать в Рымдюнах, где работают детский сад и средняя школа с литовским языком обучения,пресс-служба МИД Литвы, пишет





Линас Линкявичюс планирует обсудить с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, председателем Гродненского облисполкома и представителями местного самоуправления обеспечение непрерывного процесса обучения для детей литовского происхождения, начиная с детского сада и заканчивая последними классами средней школы.





Пресс-служба МИД Литвы отмечает, что литовская сторона хотела бы модернизировать литовский координационный центр в Рымдюнах в рамках Программы приграничного сотрудничества ЕС. С помощью этой программы сейчас финансируется расширение работы беларусской гимназии имени Скорины в Вильнюсе.





Помимо этого Линкявичюс хочет встретиться с представителями гражданского общества Беларуси и правозащитниками.





4 февраля в Минске запланированы встречи с официальными властями Беларуси. Литовская сторона намерена обсудить БелАЭС, положение литовской общины в Беларуси, права человека, а также экономическое сотрудничество двух стран.





Литовский министр также планирует принять участие вместе с польскими и американскими дипломатами в праздновании дня рождения Тадеуша Костюшко.





Пресс-служба МИД Литвы напоминает, что Линас Линкявичюс едет в Беларусь по приглашению министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.





Напомним, литовские консерваторы , оппозиционная партия Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, выразили сожаление, что Линкявичюс едет в Беларусь «без консультации, не скоординировав свои позиции и без мандата доверия». Представители партии отметили, что ранее министр критически отзывался о сотрудничестве с Беларусью, но тем не менее отправляется туда с визитом.





Линас Линкявичюс неоднократно заявлял, что отсутствие диалога между ЕС и Беларусью выгодно России.





Камнем преткновения на пути улучшения отношений двух стран стало строительство в 50 км от Вильнюса БелАЭС. В ответ на это Литва заблокировала подписание базового соглашения Беларуси с ЕС о приоритетах партнерства.