В Витебской области хотят объединить 130 хозяйств в 7 холдингов

«Проект указа комплексный по наполнению. Он затрагивает и сельхозпроизводство, и переработку. Проектом указа создаются агропромышленные объединения. Суть в том, чтобы сформировать взаимоотношения между переработкой и производителями. Вторая часть вопроса - дать финансовое оздоровление этим объединениям. При рассмотрении у Президента было акцентировано внимание, чтобы финансовое оздоровление в дальнейшем дало возможность для производственного, экономического роста», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в интервью «Беларусь 1», его слова приводит БЕЛТА .

Всего в Витебской области 240 хозяйств. Более 40 будут работать самостоятельно. Финансовое оздоровление по указу №399 от 2 октября 2018 года проходят около 30 хозяйств.

По словам Анатолия Хотько, на селе не хватает около 5 тыс. главных специалистов и специалистов среднего звена, в том числе в Витебской области - около 600 человек.

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