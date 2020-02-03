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В Витебской области хотят объединить 130 хозяйств в 7 холдингов

03.02.2020 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебской области хотят объединить 130 хозяйств в 7 холдингов
Фото из открытых источников

«Проект указа комплексный по наполнению. Он затрагивает и сельхозпроизводство, и переработку. Проектом указа создаются агропромышленные объединения. Суть в том, чтобы сформировать взаимоотношения между переработкой и производителями. Вторая часть вопроса - дать финансовое оздоровление этим объединениям. При рассмотрении у Президента было акцентировано внимание, чтобы финансовое оздоровление в дальнейшем дало возможность для производственного, экономического роста», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в интервью «Беларусь 1», его слова приводит БЕЛТА.

Всего в Витебской области 240 хозяйств. Более 40 будут работать самостоятельно. Финансовое оздоровление по указу №399 от 2 октября 2018 года проходят около 30 хозяйств.

По словам Анатолия Хотько, на селе не хватает около 5 тыс. главных специалистов и специалистов среднего звена, в том числе в Витебской области - около 600 человек. 

В Витебской области хотят объединить 130 хозяйств в 7 холдингов
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Около 130 отстающих сельхозорганизаций Витебской области объединят в укрупненные структуры. Это предусмотрено проектом указа о развитии АПК Витебской области.
 
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