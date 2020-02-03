«Рок за Бобров» назвал имена первых участников. И там есть Noize MC!

Источник материала: Tut.by

Стали известны имена первых музыкантов, которые выступят 1 августа на фестивале «Рок за Бобров» . Это будут Noize MC, J: Морс и VAL. К слову, на аэродром «Липки» уже продано 7000 билетов — это рекорд «слепой» продажи для Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По сложившейся традиции организаторы фестиваля не спешат объявлять весь состав музыкантов, которые станут желанными гостями этого года. При этом после объявления каждой тройки участников зрителей ожидает постепенное увеличение стоимости билетов. Фанаты фестиваля уже купили большое количество билетов (более 7000 тысяч), потому что уверены, что фестиваль не подведет с именами и сюрпризами. Например, в прошлом году, помимо музыкантов, на «Рок за Бобров» приехал Юрий Дудь.

1 августа нас ждет возвращение рок-звезды российского хип-хопа. Noize MC снова выступит на фестивале «Рок за Бобров». В этот раз музыканты отыграют особенную программу, состоящую из самых знаковых песен коллектива за все 17 лет существования группы, а также из свежих треков, уже успевших обрести любовь и популярность среди слушателей. На этом концерте будет все, что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастический рэп на злободневные темы, чувственные, романтические песни в акустике, а еще уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева.

Вторым хэдлайнером фестиваля объявлена группа J:Морс. Это один из лучших отечественных коллективов, который отметил свое 20-летие и продолжает активную гастрольную деятельность. За плечами у группы сотни аншлагов, десятки выпущенных синглов и альбомов, а также неоднократный титул группы года Беларуси.

При этом коллектив известен не только музыкой, но и необычными акциями, например, «Морсы» сыграли концерт в летящем самолете на высоте 10 000 метров. Музыка J: Морс в последние годы активно звучит в кино. Например, в фантастическом фильме «Немой» режиссера Дункана Джонса («Луна 2112») от Netflix и популярном российском телесериале «Бывшие».

Также фронтмен группы Владимир Пугач является Послом Доброй Воли Юнисеф и прошлой осенью его группа стала первой белорусской группой, давшей концерт во Дворце Наций ООН в Женеве.

Еще одним направлением деятельности фестиваля «Рок за Бобров» можно назвать поиск и открытие новых имен и талантов. Ежегодно на фестивале выступает 3−4 коллектива, которые только начинают свой тернистый путь к успеху. И максимальное предпочтение организаторы отдают именно белорусской музыке. В этом году уже поступило около 100 заявок на участие, в том числе от артистов из Германии, Украины и даже Бразилии. При этом основным критерием отбора становится не столько стиль, в котором работает артист, а именно его уникальность и оригинальность.

Первым новичком этого года стала группа VAL — творческий союз молодых музыкантов, саундпродюсера Влада Пашкевича и вокалистки Леры Грибусовой. Валерия — участница шоу «Голос краïни» в команде Джамалы и победительница конкурса молодых исполнителей фестиваля «Славянский базар в Витебске». Саунд-продюсер проекта — Владислав Пашкевич — автор музыки и аранжировщик, в его портфолио сотрудничество с лейблом Warner Music. В этом году дуэт VAL пробует свои силы на конкурсе «Евровидение» с белорусскоязычным треком Da Vidna.

Когда: 1 августа Где: аэродром «Липки» Сколько: 30 рублей, после будет дороже Купить билет

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