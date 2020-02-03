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Ольга Погодина: «Смешно, когда наши актёры изображают иностранцев»

03.02.2020 10:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ольга Погодина: «Смешно, когда наши актёры изображают иностранцев»
Кадр из фильма

На канале НТВ вышел сериал «Легенда Феррари», в основу которого положена жизнь и деятельность советской разведчицы и поэтессы С­еребряного века, близкой знакомой Максима Горького и создательницы агентурной сети в Германии Елены Феррари (Голубовской).

Актриса Ольга Погодина, сыгравшая легендарную разведчицу, рассказала «АиФ» о том, как аристократка увлеклась идеями большевизма и стала о­дним из лучших агентов с­оветской разведки.

«До расстрела доводить не стали»

Игорь Карев, «АиФ»: Ольга, сериал начинается с событий 1920 г. в Крыму. Но жизнь вашей героини и после Крыма была очень насыщенной…

Ольга Погодина: Конечно! С Крыма конца Гражданской войны история только начинается. А дальше идёт рассказ о покушении на барона Врангеля в Константинополе, приезд Эль в Европу, знакомство с поэтом Владиславом Ходасевичем и Максимом Горьким, который тогда жил в Италии, на Капри, создание советской резидентуры в Германии. Но до финала – расстрела в 1938-м – мы сюжет доводить не стали.

– Биография Елены Феррари сегодня вызывает чувство недоумения: молодая талантливая женщина посвятила свою жизнь революции…

– Разведке скорее.

– …но всё же на стороне большевиков. А в 1938-м была расстреляна, хотя как раз её подозревать в предательстве было сложно.

– Елена Феррари вообще странный человек. По происхождению аристократка: папа у неё голубых кровей, мама итальянка. В какой-то период она была анархисткой, но примкнула к большевикам, которые её потом и расстреляли. Объяснить такой путь, наверное, можно. Чтобы поднять страну на революцию, нужны не только деньги, но и очень талантливые люди. А самое главное – нужна идея. Этим и воспользовались большевики – они делали акцент на чувстве справедливости: все люди братья, всем по способностям, все равны. Но это чувство справедливости привело к одной из самых кровавых трагедий в истории человечест­ва. Ведь недаром говорится, что революции задумывают гении, осуществляют фанатики, а пользуются их плодами подонки.

Но нельзя судить о тех событиях односторонне: в СССР, например, было бесплатное образование, и его получили те люди, которые до революции никогда бы не смогли выучиться. Другое дело, что оказался ликвидирован целый пласт интеллектуалов. Но и это относительно, поскольку именно этот пласт допустил огромное количество ошибок, которые в итоге привели к революции. Поэтому я стараюсь не делить людей на белых и красных – ошибки были с обеих сторон.

Ольга Погодина: «Смешно, когда наши актёры изображают иностранцев»
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Для кого-то и плохой человек – хороший

– Я обратил внимание, что в сериале нет однозначно хороших или однозначно плохих п­ерсонажей…

– А их и в жизни не бывает. Даже очень плохие люди могут быть плохими только для кого-то, а для других они, наоборот, хорошие. В случае же гражданских войн всё намного сложнее – весомые аргументы есть у каждой стороны.

– Вам легко было входить в образ вашей героини? Нужно было что-то добавлять к настоящей Елене Феррари?

– Добавлять всегда нужно. Ведь кино – это великая иллюзия, и даже историческую фабулу нужно дополнять вымышленными событиями. В Голливуде даже есть норматив для фильмов, основанных на реальных событиях: 40% правды и 60% вымысла. Иначе это будет нехудожественное кино.

– А какое соотношение ф­актов и вымысла в «Легенде Феррари»?

– Думаю, такое же – 40 на 60. Это честное соотношение: ход истории не меняется, но наполняется кружевами, определёнными перипетиями сюжета. Ведь есть законы драматургии, и историю нужно рассказывать именно в с­оответствии с этими законами.

Ольга Погодина: «Смешно, когда наши актёры изображают иностранцев»
Кадр из фильма

– Вы сами как оцениваете с­ериал?

– На мой взгляд, это моя лучшая роль и моя лучшая картина. Фильм реально необыкновенный – и по костюмам, и по сценографии. Я 20 лет в кинемато­графе и скажу прямо: за эти годы российские зрители отвык­ли от хорошего кино и забыли, как оно должно выглядеть. Я считаю, что «Легенда Феррари» – это абсолютно голливудское кино с красивыми актёрами, отличными художниками, оператором и режиссёром. С режиссёром Константином Максимовым мы работаем уже на третьем проекте (Максимов снимал «Маргариту Назарову» и «Несокрушимого». – Ред.), и я могу сказать, что н­ашла своего постановщика.

– У сериала есть перспективы на международном рынке?

– Знаете, Netflix собирается его купить. Сделка пока не совершена, нужно решить юридические и технические тонкости.

– Отбор на проект был сложный? Выдвигались ли особые требования к актёрам?

– В нашем кинематографе считается, что лучшим выбором на главную роль будет парень из соседнего двора. Но история в нашем фильме о совсем других людях, один из которых обязан быть иност­ранцем. Смешно, когда российские актёры изображают иностранцев,  не потому, что это выглядит некрасиво, а потому, что нельзя сыграть менталитет. В совет­ское время на роли иностранцев часто приглашали прибалтийских актёров, а в «­Тегеран-43» Алов и Наумов вообще позвали Алена Делона. Иначе они окажутся не героями, а какими-то ряжеными. И если у нас главный герой – польский немец, то его и должен играть польский немец (Павел Делонг, сыгравший Макса, – уроженец Польши. – Ред.). Или поляк (смеётся).

Ольга Погодина: «Смешно, когда наши актёры изображают иностранцев»
Кадр из фильма

– Второй сезон сериала п­ланируется?

– Планируется, и выйдет он на одном из онлайн-сервисов. Эта история как раз для его а­удитории, потому что в и­нтернете пока нет определённой цензуры – по сюжету эта история закончится в подвалах Лубянки, где прервалась и жизнь прототипа моей г­ероини.

 
Теги: знакомства
 
 
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На канале НТВ вышел сериал «Легенда Феррари», в основу которого положена жизнь и деятельность советской разведчицы и поэтессы С­еребряного века, близкой знакомой...
 
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