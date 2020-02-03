В Минске Mazda перевернулась и вылетела на тротуар

Водитель за рулём БМВ двигался в четвёртой полосе по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении Кабушкина. Как сообщили в телеграмм-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в результате неправильно выбранной скорости движения мужчина не справился с управлением и столкнулся с «Маздой», двигавшейся попутно в 3 полосе.
После столкновения «Мазда» опрокинулась и оказалась на тротуаре. Её водитель получил телесные повреждения и попал в больницу. Водитель БМВ не пострадал.
По факту ДТП проводилась проверка.
В ГАИ напоминают: при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости на определенном участке дороги, а также интенсивность движения транспортных средств, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.