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В Минске Mazda перевернулась и вылетела на тротуар

03.02.2020 10:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске Mazda перевернулась и вылетела на тротуар
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель за рулём БМВ двигался в четвёртой полосе по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении Кабушкина. Как сообщили в телеграмм-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в результате неправильно выбранной скорости движения мужчина не справился с управлением и столкнулся с «Маздой», двигавшейся попутно в 3 полосе.

После столкновения «Мазда» опрокинулась и оказалась на тротуаре. Её водитель получил телесные повреждения и попал в больницу. Водитель БМВ не пострадал.

По факту ДТП проводилась проверка.

В ГАИ напоминают: при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости на определенном участке дороги, а также интенсивность движения транспортных средств, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. 

В Минске Mazda перевернулась и вылетела на тротуар
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Теги: Минск
 
 
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