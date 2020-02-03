В Минске Mazda перевернулась и вылетела на тротуар

Источник материала: Аргументы и факты

Водитель за рулём БМВ двигался в четвёртой полосе по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении Кабушкина. Как сообщили в телеграмм-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в результате неправильно выбранной скорости движения мужчина не справился с управлением и столкнулся с «Маздой», двигавшейся попутно в 3 полосе.

После столкновения «Мазда» опрокинулась и оказалась на тротуаре. Её водитель получил телесные повреждения и попал в больницу. Водитель БМВ не пострадал.

По факту ДТП проводилась проверка.