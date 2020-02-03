CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске.

Этот уголовный процесс был начат в Латвии еще в прошлом году по информации, поступившей от Службы финансовой разведки. По данным прокуратуры, участники группы легализовали деньги, нажитые преступным путем в России и Беларуси.

Первоначально деньги перечислялись на счета за пределами ЕС, затем участники группы открывали счета предприятий в латвийском ABLV Bank. В основном предприятия были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

После того, как деньги перечислялись в ABLV Bank, работники банка давали рекомендации о том, как легализовать средства, чтобы они не были арестованы, пишет mixnews.lv .

За два года деятельности преступная группа за фиктивные сделки по поставке товаров различным фирмам получила примерно 50 миллионов евро, которые в конечно итоге оказались на счетах, подконтрольных злоумышленникам в ABLV Bank, сообщили в эфире Государственного телевидения Латвии.

Также в передаче сообщили, что начат процесс против акционера банка, бывшего председателя правления Эрнеста Берниса.

Как пишет DELFI.lv , в деле также фигурирует и бывший представитель ABLV в Беларуси, который также был задержан и арестован. Предполагается, что речь идет о Евгении Терехином - он проработал руководителем представительства ABLV 14 с половиной лет.