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CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси
03.02.2020 10:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске.
Этот уголовный процесс был начат в Латвии еще в прошлом году по информации, поступившей от Службы финансовой разведки. По данным прокуратуры, участники группы легализовали деньги, нажитые преступным путем в России и Беларуси.
Первоначально деньги перечислялись на счета за пределами ЕС, затем участники группы открывали счета предприятий в латвийском ABLV Bank. В основном предприятия были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.
После того, как деньги перечислялись в ABLV Bank, работники банка давали рекомендации о том, как легализовать средства, чтобы они не были арестованы, пишет
За два года деятельности преступная группа за фиктивные сделки по поставке товаров различным фирмам получила примерно 50 миллионов евро, которые в конечно итоге оказались на счетах, подконтрольных злоумышленникам в ABLV Bank, сообщили в эфире Государственного телевидения Латвии.
Также в передаче сообщили, что начат процесс против акционера банка, бывшего председателя правления Эрнеста Берниса.
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По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске.
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