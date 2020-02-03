ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси

03.02.2020 10:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси

По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске.

Этот уголовный процесс был начат в Латвии еще в прошлом году по информации, поступившей от Службы финансовой разведки. По данным прокуратуры, участники группы легализовали деньги, нажитые преступным путем в России и Беларуси.

Первоначально деньги перечислялись на счета за пределами ЕС, затем участники группы открывали счета предприятий в латвийском ABLV Bank. В основном предприятия были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

После того, как деньги перечислялись в ABLV Bank, работники банка давали рекомендации о том, как легализовать средства, чтобы они не были арестованы, пишет mixnews.lv.

За два года деятельности преступная группа за фиктивные сделки по поставке товаров различным фирмам получила примерно 50 миллионов евро, которые в конечно итоге оказались на счетах, подконтрольных злоумышленникам в ABLV Bank, сообщили в эфире Государственного телевидения Латвии.

Также в передаче сообщили, что начат процесс против акционера банка, бывшего председателя правления Эрнеста Берниса.

Как пишет DELFI.lv, в деле также фигурирует и бывший представитель ABLV в Беларуси, который также был задержан и арестован. Предполагается, что речь идет о Евгении Терехином - он проработал руководителем представительства ABLV 14 с половиной лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольга Погодина: «Смешно, когда наши актёры изображают иностранцев»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика