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В Быховском районе проходит комплекс мероприятий по предупреждению ДТП в темное время суток с участием уязвимых участников дорожного движения

03.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

 

В Быховском районе проходит комплекс мероприятий по предупреждению ДТП в темное время суток с участием уязвимых участников дорожного движенияКомплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с участием уязвимых участников дорожного движения проходит в Быховском районе.

Дорожная безопасность неизменно является актуальной темой. Особым поводом для беспокойства остаются уязвимые участники дорожного движения и их безопасность на дороге в темное время суток. Пренебрежение простыми мерами безопасности со стороны самых уязвимых участников движения приводит к крайне тяжелым последствиям. Именно поэтому каждый из нас не только должен осознавать все опасности, которые таит в себе дорога, но и соблюдать правила и сами заботиться о своей безопасности. Однако в действительности зачастую происходит иначе.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Основная причина – это плохая видимость объекта. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге. Кроме того, водителям очень важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность их внезапного появления на проезжей части.

Участвующим в движении водителям и пешеходам, прежде всего, следует помнить об ответственном поведении на дороге и постоянном самоконтроле.

Призываем граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Кроме того, водители и пешеходы, будьте внимательны на дороге в условиях снегопада!

Водителям следует учитывать, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться. Будьте особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, выбирайте безопасную скорость, боковой интервал и соблюдайте дистанцию, старайтесь избегать резких маневров и торможений. Позаботьтесь, чтобы ремнями безопасности были пристегнуты все сидящие в автомобиле.

Пешеходам также стоит проявлять повышенное внимание: переходить дорогу только в установленных местах, даже на регулируемых переходах не начинать движение, пока все автомобили не остановятся.

Борис СЕДНЕВ,

начальник ОГАИ ОВД райисполкома.

 
 
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