Рассказываем, как правильно оказать первую медицинскую помощь при ДТП и что должно быть в аптечке

Источник материала: Виртуальный Брест

В автошколе все изучают правила оказания первой медицинской помощи при ДТП. Но почему-то большинство остается либо равнодушным к чужому горю, либо не знают, как помочь. Госавтоинспекция области призывает всех автомобилистов не оставаться равнодушными и ознакомиться (либо повторить) с основными принципами оказания первой помощи при ДТП.

Если у вас никогда не было водительского удостоверения, но вы стали очевидцем дорожной аварии и будете владеть навыками первой медпомощи, вы также сможете помочь человеку или людям, оказавшимся в беде.





Аварии часто случаются в районах, отдаленных от больниц. Это одна из основных причин, когда скорая не может быстро доехать до места аварии. И этот догоспитальный период в ваших руках. Умение оказать помощь на этом этапе очень ценится.

Обеспечение безопасности на месте ДТП.

1. Включение аварийной световой сигнализации и установление знака аварийной остановки.



2. Оценка обстановки и уверенность в собственной безопасности, иначе число жертв может возрасти. Автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за 5-7 минут, есть вероятность взрыва. Поэтому необходимо заглушить двигатель, отключить аккумулятор (отсоединить провода от аккумулятора всеми возможными способами вырвать, обрезать, открутить). Если автомобиль врезался в столб с линиями электропередач, то возможен обрыв линий. Нужно быть осторожным.



3. Вызов скорой помощи и служб спасения. Пусть всегда в вашей телефонной книге будут занесены в память номера служб спасения.

Последовательность оказания помощи при ДТП.

1. Вызываем скорую помощь.



2. Необходимо извлечь пострадавшего из машины. Это очень ответственный момент, так как можно усугубить тяжесть полученных травм. Основные травмы при ДТП – это черепно-мозговая травма, травмы грудного отдела и нижних конечностей. Перед извлечением пострадавшего из автомобиля, необходимо устранить все то, что может помешать этому. Вытягивают человека, взяв его за подмышечные области.



Так как при аварии человек получает различного рода травмы, ушибы, переломы, нельзя создавать никаких резких движений. Ни в коем случае нельзя дергать и вытягивать конечности. А также ни в коем случае не сгибайте конечности и туловище. Если есть подозрение на перелом позвоночника, то такого больного укладывают на живот, чтобы место перелома оставалось в относительном покое.



3. После извлечения пострадавшего все необходимо делать максимально осторожно и максимально быстро оценивать его состояние. Для начала необходимо устранить сдавливающую одежду, чтобы обеспечить приток кислорода (убрать галстук, разорвать одежду, ослабить ремень и другое). Любое неосторожное движение или надавливание может только усилить боль, будьте внимательны.



4. Оцениваем состояние пострадавшего. Для начала необходимо оценить состояние жизненно-важных функций, от этого и будет зависеть характер оказания первой помощи:



‒ дыхание: в норме количество вдохов в минуту у взрослого – 16-20, у детей – 20-23. У пострадавшего может развиться как учащенное дыхание (25-30), так и редкое (8-10), что может свидетельствовать о развитии шока;

‒ пульс: прощупывать его лучше на сонной (шея) или лучевой артерии (в месте ношения часов). В норме 60-80, у детей 80-90. Учащенный пульс или редкий (менее 60), а также неритмичный может быть признаком шока;

‒ реакция зрачков: у здоровых людей зрачок сужается при свете и расширяется при темноте. Если у пострадавшего зрачки расширены и не реагируют на свет – это признак опасного для жизни состояния.

‒ кожные покровы: в норме розовой окраска и теплые на ощупь. При обмороке и кровопотере становятся бледными и холодными. В случае тяжелого нарушения дыхания и кровопотери – синюшными. У спасателей на такую оценку должно отводиться 5-10 секунд. Потому, что в данных случаях важна каждая минута.

Реанимация пострадавшего при признаках клинической смерти.

Каждый из следующих признаков не является главным и достоверным признаком клинической смерти. Диагноз ставится при наличии всех признаков или большинства из них:



‒ отсутствие сознания;

‒ отсутствие дыхания;

‒ отсутствие пульсации на крупных сосудах (сонных или бедренных). На лучевой артерии пульс лучше не проверять, так как при систалическом давлении (верхнее) 50-60 мм.рт.ст. он уже исчезает;

‒ расширение зрачка;

‒ изменение цвета кожи и слизистых (появление бледности или чаще выраженной синюшности).

Клиническая смерть – это период между жизнью и смертью, при котором отсутствуют клинические признаки жизни, но жизненно важные процессы в организме еще продолжаются. Это тот период, когда можно спасти человека. При оказании реанимации в первые три минуты вероятность спасения 75%, если время затягивается до пяти минут – вероятность спасения 25%. И если свыше десяти минут – то спасти человека уже нереально. Так как за, казалось бы, считанные минуты умирает мозг человека.

Общие принципы реанимации:

‒ пострадавшего необходимо положить на твердую поверхность;

‒ под шею подкладывается валик во избежание западания языка;

‒ непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Соотношение числа сжатий грудной клетки и искусственных вдохов – при оказании помощи одним человеком на 2 вдоха 15 сжатий, при оказании помощи двумя – на 1 вдох 5 сжатий. Общее число вдохов 12-16 в минуту, сжатий грудной клетки – 60-70 в минуту. Вдувание воздуха должно занимать 1-2 секунды. Продавливание грудной клетки должно быть на 4-5 см, у детей 2-3 см и производится основанием ладони одной руки. Массаж продолжают до полного восстановления сердечной деятельности.

Признаки эффективной реанимации:

‒ появление пульсации на сонной артерии;

‒ сужение зрачков;

‒ кожные покровы обретают розовый цвет;

‒ появление самостоятельного дыхания.

Общие принципы оказания первой медицинской помощи при ДТП:

‒ остановка кровотечения;

‒ при отсутствии дыхания приступить к искусственному дыханию;

‒ при отсутствии пульса – вместе с искусственным дыханием делать непрямой массаж сердца;

‒ обработать раны, наложить повязку. При переломах – наложить шины.

Автомобильная аптечка.

Новый перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильную) разработан и утвержден приказом Министерства Здравоохранения Республики Беларусь. Комплектация белорусской автоаптечки максимально приближена к европейскому списку средств и медикаментов для оказания первой помощи до приезда «скорой» в случае ДТП. Еще в 2015 году водителей предупредили, о изменении состава содержимого. С 1 января 2017 года автомобили, принимающие участие в дорожном движении в обязательном порядке должны быть оснащены новой аптечкой установленного образца.

В аптечке должны быть:

‒ аммония раствор 10% – 1 мл. № 10 (фл. 10 мл, 40 мл), 1 упаковка;

‒ йода спиртовой раствор 5% ‒ 1 мл. № 10 (фл. 10 мл), 1 упаковка;

‒ бинт медицинский нестерильный 5 м×10 см, 5 м×5 см по 2 упаковки;

‒ бинт медицинский стерильный 5 м×10 см, 1 упаковка;

‒ бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, № 3, № 6, 1 упаковка;

‒ вата гигроскопическая 50.0, 1 упаковка;

‒ портативный гипотермический пакет, 1 упаковка;

‒ жгут Эсмарха, 1 штука;

‒ лейкопластырь бактерицидный 2,5×7,2 см, 3 штуки; лейкопластырь бактерицидный 4×10 или 6×10), 1 штука; лейкопластырь (1×500 см или 2×500 см), 1 штука;

‒ ножницы тупоконечные не менее 13 см, 1 штука;

‒ салфетки стерильные не менее 10×10 см, 4 штуки;

‒ перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные) № 8 (L), 1 пара;

‒ инструкция по применению вложений, 1 штука.