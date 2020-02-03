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В Беларуси вновь подорожал бензин
Источник материала: Myfin
Теперь цена 1 литра автомобильного топлива составляет:
Как сообщалось, в январе стоимость бензина и ДЗ менялась четыре раза.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси со 2 февраля вновь изменились розничные цены на моторное топливо на АЗС. Топливо подорожало на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне Белнефтехим .
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