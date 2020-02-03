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В Беларуси вновь подорожал бензин

03.02.2020 11:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Теперь цена 1 литра автомобильного топлива составляет:

  • бензина АИ-92-К5-Евро – 1,69 рубля,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,79 рубля,
  • АИ-98-К5-Евро – 2,01 рубля,
  • ДТ – 1,79 рубля.

Как сообщалось, в январе стоимость бензина и ДЗ менялась четыре раза.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси со 2 февраля вновь изменились розничные цены на моторное топливо на АЗС. Топливо подорожало на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне Белнефтехим .
 
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