Эвакуированные из Уханя белорусы остаются в больнице в Казахстане

«Министр здравоохранения на постоянной связи с посольством Беларуси в Китае и с Минздравом Казахстана. Коллеги заверили Владимира Караника, что состояние пяти граждан Беларуси вполне удовлетворительное. Сейчас все они находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы и останутся здесь до снятия карантина», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Все граждане пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Будет открыта горячая телефонная линия, во время которой родственники смогут узнать о здоровье своих близких.

«Минздрав Беларуси проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину».

Пятерых белорусов эвакуировали из китайского Уханя Подробнее