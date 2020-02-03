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Эвакуированные из Уханя белорусы остаются в больнице в Казахстане
03.02.2020 11:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Министр здравоохранения на постоянной связи с посольством Беларуси в Китае и с Минздравом Казахстана. Коллеги заверили Владимира Караника, что состояние пяти граждан Беларуси вполне удовлетворительное. Сейчас все они находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы и останутся здесь до снятия карантина», - сообщает
Все граждане пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Будет открыта горячая телефонная линия, во время которой родственники смогут узнать о здоровье своих близких.
«Минздрав Беларуси проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину».
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Пятеро граждан Беларуси, которые были эвакуированы 2 февраля из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина.
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