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"Трайпл" проиграл иск к бывшему топ-менеджеру
Источник материала: Партизан
Cуд Логойского района в понедельник отказал «Трайплу» в удовлетворении иска к бывшему топ-менеджеру компании Николаю Чукисову и его бывшей жене Инне Чукисовой.
Компания, основным владельцем которой является Юрий Чиж, пыталась доказать факт ничтожности сделки по продаже дома
Процесс вела судья Эмилия Стреж. «Трайпл» требовал установить факт ничтожности сделки по продаже коттеджа в поселке Логожеск между Николаем Чукисовым и его бывшей супругой.
Напомним, в 2013 году Николай Чукисов приобрел у «Трайпла» дом в Логожеске. Цена шале без отделки по договору составляла 350 тысяч долларов (ее снизили в декабре 2016 годаи еще раз в августе 2017 года путем заключения морового соглашения в суде Центрального района Минска), рассчитаться покупатель должен был до 30 августа 2016 года. Долг не был полностью погашен, его сумму компания оценила в 135,3 тысячи долларов.
В 2015 году Чукисов продал дом бывшей супруге Инне за 1 млрд неденоминированных рублей (около 58 тысяч долларов). Истец утверждал, что сделка была ничтожной, а Чукисов таким образом пытался защитить имущество от претензий кредиторов. Среди аргументов было то, что Чукисовы якобы живут одной семьей и ведут общее хозяйство.
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Бывшие супруги иск не признали. В суде выяснилось, что развелись супруги задолго до сделки, в 1997 году (свидетельство о разводе получено в 2003 году). При этом Чукисов не отрицал, что часто бывает в доме, навещая своего несовершеннолетнего сына.
Интересно, что представители «Трайпла» уверяли: о сделке по купле-продаже дома узнали только в 2019 году от судебных исполнителей. Якобы не знали в компании и о расторжении брака ответчиков.
— А как узнали про развод? — уточнила представитель Инны Чукисовой.
— Соседи сообщили.
— Те же, которые вам подтверждали, что они живут дружной семьей?
Ответчики были уверены, что «Трайпл» никак не мог быть не в курсе сделки, тем более, что дом был в залоге у компании. В суде представлено письмо, подписанное уполномоченным должностным лицом «Трайпла», Владимиром Ботвинко от сентября 2015 года — разрешение на отчуждение дома любому лицу и на любых условиях.
Адвокат Инны Чукисовой в суде заявляла, что считает требования истца незаконными и необоснованными, не подлежащими удовлетворению в полном объеме: требования об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом, а «Трайпл» не доказал свою заинтересованность, следовательно, не вправе предъявлять такого рода иск.
Не вызывает сомнений у представителя и то, что «Трайпл» знал о совершении сделки купли-продажи. Об этом говорит и письмо Ботвинко, и то, что компания не чинила никаких препятствий в совершении сделки. Более того, 29 декабря 2016 года «Трайпл» подписал допсоглашение, согласно которому дом уже не находится в залоге у продавца до полной оплаты.
— Очевидно, что факты, на которые ссылается «Трайпл», как якобы нарушающие его права, происходили с его ведома и согласия, что в дальнейшем лишает его права говорить о том, что он является заинтересованным лицом, — подчеркнула представитель Чукисовой, назвав иск «Трайпла» является «злоупотреблением правом на защиту своих гражданских прав».
Николай Чукисов был управляющим одной из компаний группы «Трайпл» в 2008−2015 годах, руководителем ассоциации профсоюзов «Трайпла» в 2009−2014 годах, руководителем компании «Элит Эстейт» (входит в группу компаний «Трайпл») — застройщика гостиничного комплекса «Кемпински» в 2010 году. Ответчик признал, что имеется исполнительное производство по долгу, и заверил, что в меру возможности он долг гасит, выплатив за два года около 40 тысяч долларов.
— Более того, по решению суда в рамках обеспечения исполнения обязательств я ограничен в своих правах, у меня арестованы квартира в Черикове, гараж в Черикове, счета в банке. И все это сделано «Трайплом». У собственника «Трайпла» более значительный долг передо мной! Чиж мне должен 140 тысяч долларов. (Речь о проигранном Юрием Чижом суде с Владимиром Япринцевым о неосновательном обогащении. Япринцев уступил Чукисову право требования отсуженных денег.) И я по-прежнему, несмотря на этот долг, продолжаю исполнять свои обязательства и возвращаю долг «Трайплу».
Попытку обратить имущество бывшей жены в счет выплаты его долга «Трайплу» Николай Чукисов назвал «надуманной и необоснованной».
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Cуд Логойского района в понедельник отказал «Трайплу» в удовлетворении иска к бывшему топ-менеджеру компании Николаю Чукисову и его бывшей жене Инне Чукисовой.
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