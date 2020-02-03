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Аналитик: из-за коронавируса поставки iPhone сократятся
Источник материала: Tut.by
Известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо спрогнозировал падение поставок iPhone в первом квартале года из-за ситуации с прогрессирующим коронавирусом. Об этом
Куо говорит, что из-за вспышки коронавируса в Китае поставки смартфонов Apple могут сократиться примерно на 10% — или 36−40 миллионов устройств. Ситуация в частности может сказаться на поставки еще не анонсированного iPhone 9 (или iPhone SE 2). По прогнозу аналитика, показ аппарата все еще запланирован на март, но на начальном этапе доступность устройства будут ограничены.
9to5mac со ссылкой на Куо
Напомним: предполагаемый iPhone 9 станет заменой нынешнего iPhone 8 и/или iPhone SE. Устройство выполнят в «классическом» дизайне с клавишей Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. Основная камера в смартфоне окажется одинарной, процессор — мощнейший Apple A13 Bionic (как в iPhone 11 и iPhone 11 Pro).
Кроме того, из-за коронавируса до 9 февраля Apple
По состоянию на 00.00 2 февраля (19.00 воскресенья — по минскому времени) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов вылечили и выписали из больницы, 361 человек умер. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:
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Куо говорит, что из-за вспышки коронавируса в Китае поставки смартфонов Apple могут сократиться примерно на 10% - или 36−40 миллионов устройств.
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