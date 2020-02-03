Облучение и сбои в технике: чем опасны магнитные бури?

Источник материала: Вороновская газета





Магнитные бури могут быть чреваты рядом последствий для человека, рассказал доктор физико-математических наук Равиль Рахматуллин, сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, магнитные бури способны вывести из строя электронную технику на Земле и системы навигации и связи. Также это явление может повлечь сбои в работе спутников и облучить пассажиров реактивных самолетов.

Вместе с тем, специалист подчеркивает, что мировое научное сообщество не пришло к единому мнению о непосредственном влиянии магнитных бурь на здоровье людей .

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