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Облучение и сбои в технике: чем опасны магнитные бури?

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Облучение и сбои в технике: чем опасны магнитные бури?

Магнитные бури могут быть чреваты рядом последствий для человека, рассказал доктор физико-математических наук Равиль Рахматуллин, сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, магнитные бури способны вывести из строя электронную технику на Земле и системы навигации и связи. Также это явление может повлечь сбои в работе спутников и облучить пассажиров реактивных самолетов.

Вместе с тем, специалист подчеркивает, что мировое научное сообщество не пришло к единому мнению о непосредственном влиянии магнитных бурь на здоровье людей.

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Магнитные бури могут быть чреваты рядом последствий для человека, рассказал доктор физико-математических наук Равиль Рахматуллин, сообщает «Российская газета»....
 
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