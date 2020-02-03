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Прокуратура нашла нарушения в школах Брестской области, там устранили недостатки в работе
03.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В области в 2019 году погибло 26 детей, из них 7 – в дорожно-транспортных происшествиях, 7 – в результате утоплений, 13 – по иным причинам. В результате ДТП травмировано 84 ребенка. Не исключены случаи травмирования несовершеннолетних на потенциально опасных объектах.
В частности, 1 января 2020 года в Пинском районе малолетний получил травму в незавершенном строительством здании больницы аг.Парохонск. Этот объект согласно паспорту отнесен к потенциально опасным, однако надлежащий контроль за ограничением доступа посторонних к нему не был налажен.
Для предотвращения подобных происшествий прокуроры провели ряд проверок, по результатам которых выявили нарушения.
Например, по требованию
В целях предупреждения травмирования детей в ДТП органы прокуратуры предложили учреждениям образования области продолжить работу по обустройству площадок для обучения детей правилам дорожного движения.
Одновременно прокуроры предложили принять меры, направленные на соблюдение пропускного режима:
По всем выявленным недостаткам внесены акты реагирования с предложениями по их устранению.
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