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Прокуратура нашла нарушения в школах Брестской области, там устранили недостатки в работе

03.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В области в 2019 году погибло 26 детей, из них 7 – в дорожно-транспортных происшествиях, 7 – в результате утоплений, 13 – по иным причинам. В результате ДТП травмировано 84 ребенка. Не исключены случаи травмирования несовершеннолетних на потенциально опасных объектах.

В частности, 1 января 2020 года в Пинском районе малолетний получил травму в незавершенном строительством здании больницы аг.Парохонск. Этот объект согласно паспорту отнесен к потенциально опасным, однако надлежащий контроль за ограничением доступа посторонних к нему не был налажен.

Для предотвращения подобных происшествий прокуроры провели ряд проверок, по результатам которых выявили нарушения.

Например, по требованию прокуратуры закреплены футбольные ворота на стадионах двух школ Брестского района, а также спортивные лестницы в зале школ в Малоритском и Ляховичском районах, в Ивацевичском и Лунинецком районах закрыты колодцы, расположенные недалеко от учреждений образования.

В целях предупреждения травмирования детей в ДТП органы прокуратуры предложили учреждениям образования области продолжить работу по обустройству площадок для обучения детей правилам дорожного движения.

Одновременно прокуроры предложили принять меры, направленные на соблюдение пропускного режима:

  • обеспечить возможность контроля лиц, пришедших в учреждения образования, не только со стороны главного входа;

  • провести дополнительное обучение персонала правилам допуска в УО несовершеннолетних и их законных представителей;

  • с учетом финансовых возможностей снабдить камерами наблюдения администрацию учреждений, а не только лиц, непосредственно контролирующих доступ в здание.

По всем выявленным недостаткам внесены акты реагирования с предложениями по их устранению.

 
 
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