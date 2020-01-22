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В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».

03.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


22 января 2020 16:19 3222

В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО "Беларуськалий" "МАГИЯ ЧИСЕЛ".

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи и фото: Евгения Кирильченко.

В минувший понедельник, 20 января, в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся зимний турнир КВН среди работников предприятия. Состязание проходило под названием «Магия чисел» и собрало на одной сцене 7 команд, 5 из которых – команды ОАО «Беларуськалий» и две гостевые. Стоит сказать, что всех собравшихся зрителей ждал сюрприз, по итогам напряженной и захватывающей борьбы, чемпионский кубок покинул г. Солигорск. Впрочем, подробнее обо всём ниже.

В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».

Программа турнира состояла из 3 конкурсов: Визитка, Музыкальный биатлон и Домашнее задание. Каждая команда старалась проявить себя наилучшим образом – остроумные шутки то и дело заставляли зал вспыхивать приступами заразительного смеха. В зале царила позитивная атмосфера. А Музыкальный биатлон стал своеобразной новинкой турнира, в рамках этого конкурса команды должны были поочередно шутить с помощью зарифмованных в песни и частушки куплетов.

В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».

Команды участницы, представившие ОАО «Беларуськалий»: «3+2» (1 РУ); «Рудва» (2 РУ); «Кроме одного» (3 РУ); «Форсмажор» (4 РУ); «Понаехалитут» (Молодежное общежитие Беларуськалия). Гостевые команды: «Соль$бери» (ОАО «Трест «Шахтоспецстрой») и «Боровлянская шляхта» (г.п. Боровляны).

В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».

Итоги турнира подвел генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый, который возглавил жюри. Он отметил, что некоторые шутки участников были весьма остроумными и запоминающимися. Для подведения итогов соревнования Иван Иванович поднялся на сцену вместе с генеральным директором ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» Денисом Александровичем Диулиным.

В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий» «МАГИЯ ЧИСЕЛ».

По итогам турнира первое место досталось команде учителей «Боровлянская шляхта» (г.п. Боровляны). Второе место у команды Четвертого рудоуправления «Форсмажор», а третье место завоевала команда Первого рудоуправления «3+2».

Все участники турнира были награждены ценными призами и подарками.

Автор статьи и фото: Евгения КИРИЛЬЧЕНКО.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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22 января 2020 16:19 3222 В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО...
 
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