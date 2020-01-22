Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске прошел Зимний турнир КВН ОАО "Беларуськалий" "МАГИЯ ЧИСЕЛ". Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи и фото: Евгения Кирильченко.

В минувший понедельник, 20 января, в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся зимний турнир КВН среди работников предприятия. Состязание проходило под названием «Магия чисел» и собрало на одной сцене 7 команд, 5 из которых – команды ОАО «Беларуськалий» и две гостевые. Стоит сказать, что всех собравшихся зрителей ждал сюрприз, по итогам напряженной и захватывающей борьбы, чемпионский кубок покинул г. Солигорск. Впрочем, подробнее обо всём ниже.

Программа турнира состояла из 3 конкурсов: Визитка, Музыкальный биатлон и Домашнее задание. Каждая команда старалась проявить себя наилучшим образом – остроумные шутки то и дело заставляли зал вспыхивать приступами заразительного смеха. В зале царила позитивная атмосфера. А Музыкальный биатлон стал своеобразной новинкой турнира, в рамках этого конкурса команды должны были поочередно шутить с помощью зарифмованных в песни и частушки куплетов.













Команды участницы, представившие ОАО «Беларуськалий»: «3+2» (1 РУ); «Рудва» (2 РУ); «Кроме одного» (3 РУ); «Форсмажор» (4 РУ); «Понаехалитут» (Молодежное общежитие Беларуськалия). Гостевые команды: «Соль$бери» (ОАО «Трест «Шахтоспецстрой») и «Боровлянская шляхта» (г.п. Боровляны).

























Итоги турнира подвел генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый, который возглавил жюри. Он отметил, что некоторые шутки участников были весьма остроумными и запоминающимися. Для подведения итогов соревнования Иван Иванович поднялся на сцену вместе с генеральным директором ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» Денисом Александровичем Диулиным.













По итогам турнира первое место досталось команде учителей «Боровлянская шляхта» (г.п. Боровляны). Второе место у команды Четвертого рудоуправления «Форсмажор», а третье место завоевала команда Первого рудоуправления «3+2».

Все участники турнира были награждены ценными призами и подарками.

Автор статьи и фото: Евгения КИРИЛЬЧЕНКО.