«Приятнее бить людей, чем быть побитым. Это весело». Бойцы - о боли и причинах драться

Источник материала: Tut.by

Жесткий махач и история конфликта — на этом делают кассу лучшие спортивные организации мира. А что представляет из себя мир единоборств в Беларуси? Кто они — люди, которые не боятся боли и которым нравится бить людей красиво? Об этом рассказали бойцы разных стилей из промоушена MGC. 29 февраля они выступят на турнире Live 2 Fight в Минске.