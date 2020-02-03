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«Приятнее бить людей, чем быть побитым. Это весело». Бойцы - о боли и причинах драться
Источник материала: Tut.by
Жесткий махач и история конфликта — на этом делают кассу лучшие спортивные организации мира. А что представляет из себя мир единоборств в Беларуси? Кто они — люди, которые не боятся боли и которым нравится бить людей красиво? Об этом рассказали бойцы разных стилей из промоушена MGC. 29 февраля они выступят
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Что представляет из себя мир единоборств в Беларуси? Кто они - люди, которые не боятся боли и которым нравится бить людей красиво? Об этом рассказали бойцы разных...
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