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«29 добрых дел»

03.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Целью акции является привлечение внимания к категориям нуждающихся во внимании и заботе учащихся, посещение центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, интернатных учреждений, организация игровых и иных полезных мероприятий с детьми и просто разные добрые дела, которые воспитывают чуткость, отзывчивость, взаимопонимание и доброту.

Первым добрым делом акции в учреждениях образования области стало чествование ветеранов педагогического труда на традиционных февральских встречах выпускников, а также вручение педагогическим коллективам праздничных сертификатов на приобретение спортивного инвентаря и иного оборудования для учреждений. В первом дне акции уже приняли участие известные выпускники, шефы, спонсоры и другие заинтересованные в благополучии детей лица.

Завершится акция 29 февраля. В каждом районе и г.Жодино пройдут праздничные концерты с участием лучших творческих коллективов.

О том, как при участии начальника главного управления по образованию Минского облисполкома Т.В. Апранич стартовала акция а Дзержинском районе и что ожидает участников акции в течение ближайших 29 дней, читайте здесь.




 
 
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Целью акции является привлечение внимания к категориям нуждающихся во внимании и заботе учащихся, посещение центров коррекционно-развивающего...
 
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