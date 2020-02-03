«29 добрых дел»

Источник материала: Новости Дзержинска

Целью акции является привлечение внимания к категориям нуждающихся во внимании и заботе учащихся, посещение центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, интернатных учреждений, организация игровых и иных полезных мероприятий с детьми и просто разные добрые дела, которые воспитывают чуткость, отзывчивость, взаимопонимание и доброту.

Первым добрым делом акции в учреждениях образования области стало чествование ветеранов педагогического труда на традиционных февральских встречах выпускников, а также вручение педагогическим коллективам праздничных сертификатов на приобретение спортивного инвентаря и иного оборудования для учреждений. В первом дне акции уже приняли участие известные выпускники, шефы, спонсоры и другие заинтересованные в благополучии детей лица.

Завершится акция 29 февраля. В каждом районе и г.Жодино пройдут праздничные концерты с участием лучших творческих коллективов.

О том, как при участии начальника главного управления по образованию Минского облисполкома Т.В. Апранич стартовала акция а Дзержинском районе и что ожидает участников акции в течение ближайших 29 дней, читайте здесь.











