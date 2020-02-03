На пенсию – досрочно

Источник материала: Кричевская жизнь

Президентом Республики Беларусь 17 января 2020 г. подписан Указ № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».

Настоящим Указом предоставляется право на назначение досрочной пенсии по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии со статьями 12, 13, 15 или за выслугу лет в соответствии со статьями 47-49, 49-2) вместо досрочной профессиональной пенсии работникам, которые выработали до 1 января 2009 г. (до введения профессионального пенсионного страхования) не менее половины требуемого полного льготного стажа. При этом наличие у таких работников права на досрочную профессиональную пенсию по Закону Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» и продолжительность их профессионального стажа значения не имеют.

Справочно: с 1 января 2009 года Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О профессиональном пенсионном страховании» введена система профессионального пенсионного страхования работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Досрочная профессиональная пенсия таким работникам назначается при отработке после 01.01.2009 г. не менее половины требуемого льготного стажа с уплатой работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование. Размер данной пенсии исчисляется исходя из объема взносов, накопленных на специальной час­ти индивидуального лицевого счета работника. При наличии права на досрочную профессио­нальную пенсию утрачивалось право на пенсию по Закону Рес­публики Беларусь «О пенсионном ­обеспечении».

По вопросам назначения досрочной пенсии за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет следует обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Назначение пенсии будет производиться с даты обращения за назначением пенсии в установленном порядке (при соблюдении иных установленных законодательством условий).

Для назначения в 2020 году трудовой пенсии по возрас­ту, в том числе при неполном стаже работы, досрочной пенсии, а также пенсии за выслугу лет требуется не менее 17 лет 6 месяцев стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь согласно законодательству о государственном социальном ­страховании.

В 2020 году право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях предоставляется мужчинам по достижении возраста 62 года, женщинам – 57 лет.

Соответственно на 2 года увеличивается возраст для назначения досрочных пенсий по возрасту: за работу с особыми условиями труда, в соответствии с Законами Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», «О занятости населения Республики Беларусь» и за ­выслугу лет.

Людмила Хорунжая,

начальник отдела пенсий и пособий.