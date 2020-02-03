ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пенсию – досрочно

03.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Президентом Республики Беларусь 17 января 2020 г. подписан Указ № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».
Настоящим Указом предоставляется право на назначение досрочной пенсии по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии со статьями 12, 13, 15 или за выслугу лет в соответствии со статьями 47-49, 49-2) вместо досрочной профессиональной пенсии работникам, которые выработали до 1 января 2009 г. (до введения профессионального пенсионного страхования) не менее половины требуемого полного льготного стажа. При этом наличие у таких работников права на досрочную профессиональную пенсию по Закону Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» и продолжительность их профессионального стажа значения не имеют.
Справочно: с 1 января 2009 года Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О профессиональном пенсионном страховании» введена система профессионального пенсионного страхования работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Досрочная профессиональная пенсия таким работникам назначается при отработке после 01.01.2009 г. не менее половины требуемого льготного стажа с уплатой работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование. Размер данной пенсии исчисляется исходя из объема взносов, накопленных на специальной час­ти индивидуального лицевого счета работника. При наличии права на досрочную профессио­нальную пенсию утрачивалось право на пенсию по Закону Рес­публики Беларусь «О пенсионном ­обеспечении».
По вопросам назначения досрочной пенсии за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет следует обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Назначение пенсии будет производиться с даты обращения за назначением пенсии в установленном порядке (при соблюдении иных установленных законодательством условий).
Для назначения в 2020 году трудовой пенсии по возрас­ту, в том числе при неполном стаже работы, досрочной пенсии, а также пенсии за выслугу лет требуется не менее 17 лет 6 месяцев стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь согласно законодательству о государственном социальном ­страховании.
В 2020 году право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях предоставляется мужчинам по достижении возраста 62 года, женщинам – 57 лет.
Соответственно на 2 года увеличивается возраст для назначения досрочных пенсий по возрасту: за работу с особыми условиями труда, в соответствии с Законами Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», «О занятости населения Республики Беларусь» и за ­выслугу лет.
Людмила Хорунжая,
начальник отдела пенсий и пособий.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентом Республики Беларусь 17 января 2020 г. подписан Указ № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь». Настоящим Указом предоставляется
 
Новости дня
Новости разные
 
Линкявичюс: мы имеем политические разногласиях с Беларусью, но нужно разговаривать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика