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На пенсию – досрочно
03.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Президентом Республики Беларусь 17 января 2020 г. подписан Указ № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».
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Президентом Республики Беларусь 17 января 2020 г. подписан Указ № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь». Настоящим Указом предоставляется
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