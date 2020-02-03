Беседа безопасности (Дзержинский район)

Источник материала: Новости Дзержинска

С целью предупреждения пожаров начальник Дзержинского РОЧС Максим Баско еженедельно встречается с работниками различных предприятий, организаций и учреждений.

Так, не стал исключением и сегодняшний день, где главный спасатель района встретился с педагогическим коллективом ГУО «ЯС №3 г. Дзержинска».

Свое выступление по традиции начальник отдела начал с ознакомления присутствующих со статистикой пожаров на территории района, области и Республики.

Особое внимание начальник отдела попросил обратить на установившуюся погоду, которая таит в себе множество опасностей, на необходимость установки автономных пожарных извещателей и поддержание их в исправном состоянии, напомнил алгоритм действия при пожаре и напомнил правила пользования первичными средствами пожароушения.

Кроме того, на вопросе детской безопасности Максим Баско остановился подробнее, обратил внимание присутствующих, на то, что дети всегда следуют примеру своих родителей, и тех, кто их учит, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности взрослыми должно быть неукоснительным.











