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В Могилеве Kia перевернулась и влетела в автобус и Audi. Возможно, виновата скользкая дорога

03.02.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 3 февраля на проспекте Пушкинском Kia перевернулась и протаранила Audi и автобус. Водитель Kia получил ушибы, сообщили в ГАИ региона.


Фото: Егор Ковалев, vk.com/ilovemogilev

ДТП произошло около 07.30. За рулем Kia был 63-летний могилевчанин. Он выезжал с улицы Большая Чаусская, поворачивал направо на проспект Пушкинский, но не справился с управлением.

Автомобиль занесло, он опрокинулся на проезжей части. После этого Kia врезалась в Audi и автобус «МАЗ», которые остановились на запрещающий сигнал светофора.


Фото прислал читатель TUT.BY Виктор Старун

По предварительной информации, одной из причин случившегося стала скользкая проезжая часть.

 
Теги: Могилев
 
 
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