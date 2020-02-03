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В Могилеве Kia перевернулась и влетела в автобус и Audi. Возможно, виновата скользкая дорога
Источник материала: Tut.by
В Могилеве утром 3 февраля на проспекте Пушкинском Kia перевернулась и протаранила Audi и автобус. Водитель Kia получил ушибы,
ДТП произошло около 07.30. За рулем Kia был 63-летний могилевчанин. Он выезжал с улицы Большая Чаусская, поворачивал направо на проспект Пушкинский, но не справился с управлением.
Автомобиль занесло, он опрокинулся на проезжей части. После этого Kia врезалась в Audi и автобус «МАЗ», которые остановились на запрещающий сигнал светофора.
По предварительной информации, одной из причин случившегося стала скользкая проезжая часть.
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Водитель Kia получил ушибы.
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