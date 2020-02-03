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Конкурс детских рисунков на экотематику проходит в Беларуси

03.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которое выступает организатором.

Конкурс детских рисунков на экотематику проходит в Беларуси

Творческое состязание проводится в двух возрастных группах — от 3 до 5 лет и от 6 до 10 лет. Каждая работа должна сопровождаться информационным листом участника. В нем указываются учреждение образования, фамилия, имя и возраст автора, почтовый адрес и контактный телефон. Работы представляются в цветном варианте на листах форматом от А4 до А1.

Конкурс проходит по 1 мая в три этапа. На первом (по 1 марта) определяются лучшие работы на районном и городском уровнях. С 2 марта по 1 апреля выберут лучшие рисунки на областном уровне. Итоги конкурса в целом подведут 2 апреля — 1 мая. В каждой возрастной группе определят тройку победителей.

«Награждение победителей первого этапа конкурса проводят районные, городские, городские и районные, Минский городской организационные комитеты, второго — областные организационные комитеты, третьего — республиканский организационный комитет», — пояснили в Минприроды.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов...
 
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