Источник материала: Вороновская газета





В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка. В соответствии с планом идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

С сегодняшнего дня ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. Принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук», «Оса». Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Подразделения механизированных бригад завершили выдвижение комбинированным способом в районы выполнения учебно-боевых задач и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе с боевой стрельбой в ночное время. Для преодоления водной преграды подразделениями 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки наведена мостовая переправа через реку Березина.

Ряд воинских частей и подразделений, принимавших участие в проверке, успешно выполнив поставленные задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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