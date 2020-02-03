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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка. В соответствии с планом идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

С сегодняшнего дня ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. Принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук», «Оса». Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Подразделения механизированных бригад завершили выдвижение комбинированным способом в районы выполнения учебно-боевых задач и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе с боевой стрельбой в ночное время. Для преодоления водной преграды подразделениями 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки наведена мостовая переправа через реку Березина.

Ряд воинских частей и подразделений, принимавших участие в проверке, успешно выполнив поставленные задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

https://www.belta.by/

 
 
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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка. В соответствии с планом идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск. Об...
 
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