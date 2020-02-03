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Водитель отошел в кассу АЗС - спустя несколько секунд машина взорвалась
Источник материала: Tut.by
Внезапный взрыв автомобиля Renault Logan сняла камера видеонаблюдения в российском Мелеузе. Автомобиль был полностью уничтожен в процессе заправки, а виной всему, судя по всему, стало неисправное газовое оборудование. Водителю Renault крупно повезло: незадолго до взрыва он отошел в кассу АЗС. Посмотрите, как это произошло.
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Водителю крупно повезло.
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