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Водитель отошел в кассу АЗС - спустя несколько секунд машина взорвалась

03.02.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внезапный взрыв автомобиля Renault Logan сняла камера видеонаблюдения в российском Мелеузе. Автомобиль был полностью уничтожен в процессе заправки, а виной всему, судя по всему, стало неисправное газовое оборудование. Водителю Renault крупно повезло: незадолго до взрыва он отошел в кассу АЗС. Посмотрите, как это произошло.

 
 
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