Водитель отошел в кассу АЗС - спустя несколько секунд машина взорвалась

Источник материала: Tut.by

Внезапный взрыв автомобиля Renault Logan сняла камера видеонаблюдения в российском Мелеузе. Автомобиль был полностью уничтожен в процессе заправки, а виной всему, судя по всему, стало неисправное газовое оборудование. Водителю Renault крупно повезло: незадолго до взрыва он отошел в кассу АЗС. Посмотрите, как это произошло.