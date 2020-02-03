ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус: в кафкианском аду больницы в Ухани

03.02.2020 13:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пациентка рассказывает Le Figaro об ужасах повседневной жизни бедной и не обеспеченной необходимыми средствами больницы, находящейся в эпицентре эпидемии. Ее свидетельство демонстрирует те антисанитарные условия, с которыми сталкиваются постоянно прибывающие новые пациенты.

Коронавирус: в кафкианском аду больницы в Ухани
"(...) Я в отчаянии, - признается 37-летняя Ши Муйинг, лежа на своей койке в мрачной палате, которую она делит с двумя пожилыми громко кашляющими женщинами, на третьем этаже ветхой больницы ? 8 в столице провинции Хубэй. В этом лечебном заведении спартанские условия, здесь нет горячей воды и отопления, тогда как температура составляет 7 градусов, холод усиливается влажностью из-за серых вод реки Ян Цзе Кианг, невозмутимо пересекающей Ухань", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фаллетти.

"(...) Все очень нервничают. Мы почти не разговариваем друг с другом, потому что у нас проблемы с дыханием. Медсестры не дают нам выходить из палаты. Мы здесь находимся в заточении", - с сожалением говорит молодая женщина по телефону в субботу 1 февраля корреспонденту Le Figaro. Она самая энергичная из группы. "У меня слабые симптомы, я молодая. Но больница ничего не может для нас сделать ", - рассказывает Ши. Она сильно волнуется за своего болеющего отца, который находится взаперти этажом выше, и с которым она общается по телефону".

"(...) Эта жительница Лондона прилетела в Ухань 11 января, чтобы навестить свою неизлечимо больную мать, страдающую раком кишечника. Однако это мучительное испытание обернулось для нее кошмарной ловушкой, достойной новеллы Кафки", - отмечает автор статьи.


"(...) В январе, когда она каждый день навещала свою мать в реанимации в городской больнице, у Муйинг и ее отца сильно повысилась температура. Ошеломленные и взволнованные, они стали ездить по городу-призраку на велосипедах вдоль проспектов, закрытых для движения транспорта, в поисках лекарств в опустошенных аптеках, Вконец измучившись, они 26 января отправились в центральную больницу Ухани, чтобы все выяснить", - говорится в статье.

"После анализа крови, компьютерной томографии и осмотра носа доктор сказал нам, что у нас коронавирус", - поясняет молодая женщина. "Но у них не было никакого испытательного комплекта, чтобы подтвердить этот диагноз, и не было коек, чтобы нас принять", - добавляет она.

"С тех пор ее гложет неуверенность, и она оказалась в том подвешенном состоянии, в каком находятся жили всего Китая, у которых обнаружен некий "подозрительный" случай, но они не знают, есть ли у них таинственный коронавирус или это простой грипп. И они понятия не имеют, куда бежать. Беспрецедентной мобилизации коммунистического режима оказывается недостаточно для удовлетворения спроса в Ухани, несмотря на две строящиеся больницы, где, по слухам, есть 30 тыс. случаев за жения коронавирусом", - пишет Фалетти.

"(...) Злоключения Ши иллюстрируют дилемму, с которой сталкиваются многие китайцы и иностранцы, проживающие в Срединной империи, у которых есть подозрительные симптомы, и у которых нет иного выбора, кроме как отправиться в переполненные и примитивные больницы народной Республики, где отсутствует сеть врачей общей практики. Высокая температура, сильный кашель - вполне безобидные симптомы для середины зимы, превращаются в кошмар, подпитывающий психоз, переживаемый людьми, сидящими дома", - указывает автор публикации.

"В Китае нет системы врачей общего профиля, занимающихся сортировкой больных, как это делается во Франции. Найдется не более 15 врачей, которых можно вызвать для обследования на дому", - отмечает доктор Филипп Кляйн, директор Международной клиники SOS в Ухане.

"Столкнувшись с эпидемией, этот практикующий врач специально закрыл свою клинику, расположенную в башне Union Hospital, чтобы посещать людей на дому и не допустить заражения там своих пациентов", - говорится в публикации.

"Ши Муйинг подтверждает скученность, царящую в переполненных больницах второй мировой державы. "29 января мы отправились в больницу на повторное обследование. В течение 4-5 часов мы находились в маленьком помещении. Все пациенты, то ли зараженные коронавирусом, то ли нет, находились там рядом друг с другом", - описывает молодая женщина.

"(...) Заточенная на больничной койке Ши терзается от мук неведения, и это еще более мучительно, чем страх перед самой болезнью. Она разлучена со своей старой матерью, которая медленно умирает в одиночестве в палате интенсивной терапии, в нескольких километрах от нее, в другой больнице, расположенной в этом огромном городе. Жительница Лондона не знает, увидит ли она когда-нибудь ту, кто подарила ей жизнь", - говорится в статье.

"Больше всего меня пугает то, что если вдруг моя мама умрет, мы даже не сможем пойти в больницу, чтобы забрать ее тело", - беспокоится она. "Это может нанести еще более сильный удар по моему отцу, боюсь, он его не выдержит".

Перевод Inopressa.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пациентка рассказывает Le Figaro об ужасах повседневной жизни бедной и не обеспеченной необходимыми средствами больницы, находящейся в эпицентре эпидемии. Ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знатоки предпочитают каменецкие «буханки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика