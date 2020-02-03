Коронавирус: в кафкианском аду больницы в Ухани

"(...) Я в отчаянии, - признается 37-летняя Ши Муйинг, лежа на своей койке в мрачной палате, которую она делит с двумя пожилыми громко кашляющими женщинами, на третьем этаже ветхой больницы ? 8 в столице провинции Хубэй. В этом лечебном заведении спартанские условия, здесь нет горячей воды и отопления, тогда как температура составляет 7 градусов, холод усиливается влажностью из-за серых вод реки Ян Цзе Кианг, невозмутимо пересекающей Ухань", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фаллетти.





"(...) Все очень нервничают. Мы почти не разговариваем друг с другом, потому что у нас проблемы с дыханием. Медсестры не дают нам выходить из палаты. Мы здесь находимся в заточении", - с сожалением говорит молодая женщина по телефону в субботу 1 февраля корреспонденту Le Figaro. Она самая энергичная из группы. "У меня слабые симптомы, я молодая. Но больница ничего не может для нас сделать ", - рассказывает Ши. Она сильно волнуется за своего болеющего отца, который находится взаперти этажом выше, и с которым она общается по телефону".





"(...) Эта жительница Лондона прилетела в Ухань 11 января, чтобы навестить свою неизлечимо больную мать, страдающую раком кишечника. Однако это мучительное испытание обернулось для нее кошмарной ловушкой, достойной новеллы Кафки", - отмечает автор статьи.









"(...) В январе, когда она каждый день навещала свою мать в реанимации в городской больнице, у Муйинг и ее отца сильно повысилась температура. Ошеломленные и взволнованные, они стали ездить по городу-призраку на велосипедах вдоль проспектов, закрытых для движения транспорта, в поисках лекарств в опустошенных аптеках, Вконец измучившись, они 26 января отправились в центральную больницу Ухани, чтобы все выяснить", - говорится в статье.





"После анализа крови, компьютерной томографии и осмотра носа доктор сказал нам, что у нас коронавирус", - поясняет молодая женщина. "Но у них не было никакого испытательного комплекта, чтобы подтвердить этот диагноз, и не было коек, чтобы нас принять", - добавляет она.





"С тех пор ее гложет неуверенность, и она оказалась в том подвешенном состоянии, в каком находятся жили всего Китая, у которых обнаружен некий "подозрительный" случай, но они не знают, есть ли у них таинственный коронавирус или это простой грипп. И они понятия не имеют, куда бежать. Беспрецедентной мобилизации коммунистического режима оказывается недостаточно для удовлетворения спроса в Ухани, несмотря на две строящиеся больницы, где, по слухам, есть 30 тыс. случаев за жения коронавирусом", - пишет Фалетти.





"(...) Злоключения Ши иллюстрируют дилемму, с которой сталкиваются многие китайцы и иностранцы, проживающие в Срединной империи, у которых есть подозрительные симптомы, и у которых нет иного выбора, кроме как отправиться в переполненные и примитивные больницы народной Республики, где отсутствует сеть врачей общей практики. Высокая температура, сильный кашель - вполне безобидные симптомы для середины зимы, превращаются в кошмар, подпитывающий психоз, переживаемый людьми, сидящими дома", - указывает автор публикации.





"В Китае нет системы врачей общего профиля, занимающихся сортировкой больных, как это делается во Франции. Найдется не более 15 врачей, которых можно вызвать для обследования на дому", - отмечает доктор Филипп Кляйн, директор Международной клиники SOS в Ухане.





"Столкнувшись с эпидемией, этот практикующий врач специально закрыл свою клинику, расположенную в башне Union Hospital, чтобы посещать людей на дому и не допустить заражения там своих пациентов", - говорится в публикации.





"Ши Муйинг подтверждает скученность, царящую в переполненных больницах второй мировой державы. "29 января мы отправились в больницу на повторное обследование. В течение 4-5 часов мы находились в маленьком помещении. Все пациенты, то ли зараженные коронавирусом, то ли нет, находились там рядом друг с другом", - описывает молодая женщина.





"(...) Заточенная на больничной койке Ши терзается от мук неведения, и это еще более мучительно, чем страх перед самой болезнью. Она разлучена со своей старой матерью, которая медленно умирает в одиночестве в палате интенсивной терапии, в нескольких километрах от нее, в другой больнице, расположенной в этом огромном городе. Жительница Лондона не знает, увидит ли она когда-нибудь ту, кто подарила ей жизнь", - говорится в статье.





"Больше всего меня пугает то, что если вдруг моя мама умрет, мы даже не сможем пойти в больницу, чтобы забрать ее тело", - беспокоится она. "Это может нанести еще более сильный удар по моему отцу, боюсь, он его не выдержит".



