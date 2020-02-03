Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Источник материала: Вороновская газета

Посмотрим, как это было в …

ДУА «НПК Тракельскія яслі-сад-базавая школа» аг.Тракелі

































Начские ясли-сад — средняя школа





















Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Доцішская сярэдняя школа»





















Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Пагародзенская сярэдняя школа»

























Фото из открытых источников.

Как проходил вечер встречи в Беняконях, смотрите по ссылке ниже.

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