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Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Посмотрим, как это было в …

ДУА «НПК Тракельскія яслі-сад-базавая школа» аг.Тракелі

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

 

Начские ясли-сад — средняя школа

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Доцішская сярэдняя школа»

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Пагародзенская сярэдняя школа»

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине

Фото из открытых источников.

 

Как проходил вечер встречи в Беняконях, смотрите по ссылке ниже.

Вечер встречи со школой, учителями и юностью. В Беняконской школе собрались и недавние выпускники, и те, кто покинул ее стены 60, 50 лет назад (Фотоотчет)

Если у вас есть интересные фотографии с вечера встреч вашей школы, присылайте нам (voronovo77@yandex.ru), мы разместим их на нашем сайте!

 
 
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Посмотрим, как это было в … ДУА «НПК Тракельскія яслі-сад-базавая школа» аг.Тракелі   Начские ясли-сад — средняя школа   Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Доцішская...
 
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