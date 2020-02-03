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Вечера школьных друзей прошли на Вороновщине
03.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Посмотрим, как это было в …
Фото из открытых источников.
Как проходил вечер встречи в Беняконях, смотрите по ссылке ниже.
Если у вас есть интересные фотографии с вечера встреч вашей школы, присылайте нам (voronovo77@yandex.ru), мы разместим их на нашем сайте!
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