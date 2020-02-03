Вячеслав Хоронеко назначен новым главой Национального аэропорта «Минск»

Источник материала: Аргументы и факты

Вячеслав Хоронеко назначен новым руководителем Национального аэропорта «Минск», сообщили в пресс-службе аэропорта. Нового генерального директора представили 3 февраля коллективу аэропорта министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

На новом посту Вячеславу Хоронеко предстоит сосредоточиться на реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, строительстве нового пассажирского терминала, организации железнодорожного сообщения с Минском, а также росте эффективности работы Национального аэропорта «Минск».

Напомним, в конце января 2020 года с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте около 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко. До этого он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта «Минск», а еще раньше – возглавлял аэропорт «Минск-1» до его закрытия.