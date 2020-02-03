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Вячеслав Хоронеко назначен новым главой Национального аэропорта «Минск»

03.02.2020 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вячеслав Хоронеко назначен новым главой Национального аэропорта «Минск»
Фото: / sb.by

Вячеслав Хоронеко назначен новым руководителем Национального аэропорта «Минск», сообщили в пресс-службе аэропорта. Нового генерального директора представили 3 февраля коллективу аэропорта министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Вячеслав Хоронеко назначен новым главой Национального аэропорта «Минск» Гендиректор Национального аэропорта "Минск" покинул свою должность

На новом посту Вячеславу Хоронеко предстоит сосредоточиться на реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, строительстве нового пассажирского терминала, организации железнодорожного сообщения с Минском, а также росте эффективности работы Национального аэропорта «Минск».

Напомним, в конце января 2020 года с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте около 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко. До этого он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта «Минск», а еще раньше – возглавлял аэропорт «Минск-1» до его закрытия.

 
Теги: Минск
 
 
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