Глаза велики. Восемь мифов о коронавирусе, которые уже опровергнуты

Источник материала: Ежедневник



фото: medportal.ru

Недостаток данных о коронавирусе, который распространяется пугающе быстро, породил множество конспирологических теорий, спекуляций и нелепых предположений. Facebook, Twitter и Youtube сделали заявления, что примут меры по борьбе с дезинформацией.

Впрочем, когда речь идет о чем-то непонятном и опасном, остановить ее поток сложно. Медновости перечисляют мифы вокруг коронавируса, которые получили наибольшее распространение.

Коронавирус – биологическое оружие

Его разработали в Уханьском институте вирусологии, сообщала Washington Times со ссылкой на бывшего офицера израильской военной разведки. По другой версии, боевой вирус был доставлен в Китай из Канады. Эта версия мифа связана с тем, что нескольких китайских ученых и студентов в прошлом году выдворили из канадской лаборатории в связи с «нарушением политики».

Этот миф развенчивает Washington Post: ряд экспертов утверждает, что геном вируса не говорит о том, что тот создан средствами генной инженерии. Випин Наранг, профессор Массачусетского технологического института, в своем твите заявил, что доказательств того, новый коронавирус – биологическое оружие, не существует. А если бы он оказался таковым, он должен был бы быстрее распространяться и от давать большую летальность, цитирует ученого издание The Guardian.

Эпидемия была спланирована

Конспирологи, наиболее активным из которых стал Джордан Сатер, распространили информацию, что эпидемия новой коронавирусной инфекции была специально запущена одновременно с угрозой импичмента президенту США Дональду Трампу. Сатер выложил ссылку на патент Института Пирбрайта 2015 года. В нем идет речь о разработке ослабленного коронавируса для потенциального использования в изготовлении вакцины.

На самом деле, опубликованный патент не касался нового коронавируса. Он относился к коронавирусам, которые вызывают бронхит у птиц. Об этом спикер Института сообщила Buzzfeed News.

Коронавирусом можно заразиться через посылки из Китая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что такие посылки не представляют опасности для здоровья, как и другие предметы, которые попали в страну из Китая. Раньше известный педиатр Сергей Бутрий сообщал, что не намерен отказываться от доставок из Китая и не рекомендует это другим. Дело в том, что на открытых поверхностях вирус едва ли способен выжить несколько суток.

Причина новой эпидемии - 5G

Продолжением обвинений мобильной связи 5G во всех грехах (пожары, рак) стало предположение, что она помогает распространиться коронавирусной эпидемии. Пост в социальной сети Facebook, который уже отмечен как ложная информация, заявляет, что в Ухане впервые была запущена связь 5G. Она якобы, снижает иммунитет и увеличивает опасность обычной простуды.

Доказательств влияния сети 5G на иммунитет не существует. Кроме того, помимо Уханя, сеть 5G была запущена еще в нескольких городах в разных странах.

Коронавирус можно получить из бананов

В русскоязычном интернете быстро разошелся пост об опасном вирусе, которым можно заразиться при употреблении бананов. При этом указывается неизвестное название вируса «n7n9».

Русская служба BBC News указывает, что ни один эксперт, чиновник или политик, в Китае или за его пределами, никогда не связывал вирус с фруктами. Кроме того, коронавирус не может долго выживать вне организма.

Витамины и отбеливатель

Как это обычно бывает в случае с опасными заболеваниями, в народе начали распространяться рецепты альтеративных методов лечения. Среди них масло орегано и витамин С. Одно из наиболее опасных предложений поступило от крупной конспирологической группы в США. Для профилактики заболевания они предлагают свой «Чудесный минеральный раствор», который FDA ранее назвала «опасным отбеливателем»

Достоверность информации о методах профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции не проверена.

Видео про «ужасную правду»

Огромное распространение получил видеоролик, записанный женщиной, которую в английских субтитрах представляют медсестрой из Уханя. Она рассказывает, что «реальное» количество заболевших – 90 тыс. человек, а один инфицированный может заразить 14 человек. ВОЗ приводит совершенно другие цифры. BBCNews предполагает, что на видео жительница провинции Хубэй, которая делится своим личным мнением об эпидемии. Ее защитная одежда отличается от средств защиты медицинского персонала, который работает в Ухане. Согласно BBC, сама она не заявляет, что является врачом или медсестрой.

Недобросовестная реклама

Производители препаратов «Арбидол» и «Ингварин» в новой радиорекламе сообщили, что лекарства помогают при коронавирусной инфекции. ФАС России пообещала выяснить обстоятельства, связанные с этими заявлениями, поскольку эффективность лекарства против нового штамма вируса – отдельный вопрос.

В США производитель антисептика Purell получил предупреждение от FDA за указание, что его продукты могут предупреждать коронавирусную инфекцию.