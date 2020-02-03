Облом! Белорусский рубль девальвировался к доллару до почти годового минимума

Напомним, что по итогам предыдущей недели она подорожала всего на 0,07%, а с начала года на 0,15%.





Курс доллара вырос сразу на 0,0103 BYN до 2,1483 BYN/USD.





За последние шесть торгов доллар подорожал уже на 0,0353 BYN и оказался на максимуме за 349 дней. До годового максимума не хватило всего две недели.





Кус евро подскочил на 0,0212 BYN до 2,3781 BYN/EUR. Европейская валюта за последние шесть торговых сессий дорожала пять раз на общую сумму 0,0442 BYN.





Если предыдущую неделю евро завершил на максимуме за две недели, то по итогам сегодняшних торгов он взлетел до максимума за 294 дня.





Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0231 BYN до 3,3626 BYN/100 RUB и оказался на минимуме почти за 50 дней.





Последние 15 торгов прошли крайне неудачно для российского рубля. За это время его курс рухнул на 0,1045 BYN.





Итоги предыдущей недели 27—31 января

Белорусский рубль завершил неделю девальвацией и к доллару, и к евро, но смог укрепиться к российскому рублю:





курс доллара вырос на 0,0250 BYN (+1,18%);

курс евро поднялся на 0,0230 BYN (+0,99%);

курс российского рубля упал на 0,0321 BYN (−0,94%);

валютная корзина подорожала всего на 0,07%.





Итоги января 2020 на валютном рынке Беларуси

Январь белорусский рубль завершил укреплением к евро и российскому рублю, но девальвировался к доллару до минимума за 298 дней:





курс доллара подскочил на 0,0295 BYN (+1,40%);

курс евро снизился всего на 0,0068 BYN (−0,29%);

курс российского рубля упал на 0,0125 BYN (−0,37%);

стоимость валютной корзины выросла на 0,15%.









Центробанк России

Российский регулятор продолжил девальвировать свою валюту и к доллару, и к евро. Так, официальный курс доллара на завтра вырос 0,77 рубля до 63,9091 российских рублей, а официальный курс евро на завтра подскочил на 1,19 рубля до 70,7921 российских рублей.





Обе валюты оказались на максимуме за два месяца.





Итоги января 2020 на валютном рынке России

курc доллара к российскому рублю вырос на 1,23 RUB (+1,99%);

курс евро к российскому рублю поднялся всего на 0,22 RUB (+0,32%).