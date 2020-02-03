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Застройщики: если введут ограничение рентабельности, цены вырастут, а рынок наводнят перекупы

03.02.2020 14:04 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Власти анонсировали подготовку указа президента, ограничивающего прибыль застройщиков 5% при коммерческом строительстве через долевку и жилищные облигации. (Ранее об этом заявил вице-премьер Владимир Кухарев, сообщила газета «Звязда». Он отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа по ограничению рентабельности застройщиков в 5% при строительстве жилья за счет граждан.)

Неограниченную же прибыль смогут получать те, кто сначала строит и потом продает готовые квартиры, а также те, кто строит по уже заключенным инвестдоговорам.

Условно говоря, если раньше в Минске строили с себестоимостью 1000 долларов за «квадрат» и продавали по 1300, то после принятия указа будут строить по той же тысяче, но продавать уже по 1050. Но не все так просто, заявили на круглом столе топ-менеджеры компаний «А-100 Девелопмент», «Арэса-Сервис», «ЮНИВЕСТ-М» и «Вива Капитал Инвест», пишет REALTY.TUT.BY.


фото: Myfin.by

Многие уйдут с рынка, а цена не упадет

- Поэтому если мы ограничим прибыль при реализации квартир до 5%, как прописано в проекте указа, то возникает вопрос: откуда тогда застройщику брать деньги на собственное развитие и на строительство той же инфраструктуры, а также на участие в следующих аукционах? - говорят застройщики.

Поэтому прописанное в проекте указа ограничение прибыли если и может существовать, то только при строительстве на абсолютно чистой площадке без сноса, а также при условии, что компания не намерена быстро развиваться.

Что же касается эксперимента с возглавляемым Вадимом Салеем заводом эффективных промышленных конструкций, на основании которого разрабатывался проект указа, то он не отражает типичные условия строительства жилья в Минске, говорят участники рынка. Ведь этому застройщику не надо было отселять людей, а инженерная инфраструктура уже была построена за счет бюджета, поясняют они.

При таком раскладе ожидаемо, что многие застройщики уйдут с рынка. Строительство инфраструктуры в еще большей степени ляжет на бюджет, доходы которого в это же время могут сократиться из-за сокращения прибыли застройщиков. Предложение на рынке жилья упадет, и цены на квартиры пойдут вверх.


фото: Myfin.by

Может возникнуть большой «серый» рынок

Но даже при таком развитии событий с рынка долевки уйдут не все. У кого-то, возможно, будет чистая площадка, не будет инфраструктурной нагрузки, планов развития и так далее.

Но в любом случае предложение упадет, а вот спрос - нет. Поэтому дешевые квартиры, построенные с рентабельностью 5%, начнут покупать перекупщики и продавать их по рыночной цене. Только скупать их будут не только физические, но и юридические лица. В том числе - иностранные. При этом все будет абсолютно законно и будет позиционироваться как вложения в недвижимость в рамках жестко отрегулированного государством рынка.

- При этом не исключена ситуация, когда квартиры будут скупать подъездами. Закон ведь не запрещает юридическим лицам или ипэшникам перепродавать жилье в неограниченном количестве и уплачивать налоги от полученного дохода по упрощенной системе налогообложения. И тогда поставленная цель - сделать строительство жилья для граждан доступнее - может быть не достигнута, - говорят участники рынка.

Таким образом, за счет белорусских застройщиков мы будем финансировать посредников, при этом не понижая цены на жилье для граждан Беларуси.

А еще жилье вряд ли станет дешевле потому, что рыночную стоимость квартир в Минске по-прежнему будут формировать несколько крупных компаний, которые строят по инвестпроектам и на которые ограничение в 5% не распространяется. Вряд ли они начнут немотивированное снижение цен, занимая доминирующее положение на рынке, говорят игроки.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Застройщики в связи с анонсированным в Беларуси ограничением прибыли в 5% при строительстве жилья заявляют, что среди возможных последствий такого решения может...
 
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