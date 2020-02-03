В Лиде пройдет международный турнир по дзюдо «Кубок Гедимина»

Источник материала: Вороновская газета





Соревнования будут проводиться в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия».

Планируется, что участие в них примут не только белорусские дзюдоисты, но и представители России, Румынии и Украины, пишет «Лідская газета» .

Выявлять лучших в двенадцати весовых категориях будут юные спортсмены в возрасте 11-13 лет. Планируется, что 14 февраля участники прибудут в Лиду, а на следующий день уже состоятся первые поединки (начало – в 11.00). 15 февраля в 13.00 пройдет торжественная церемония открытия турнира, после чего соревнования продолжатся. 16 февраля поединки также стартуют в 11.00.