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В Лиде пройдет международный турнир по дзюдо «Кубок Гедимина»

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде пройдет международный турнир по дзюдо «Кубок Гедимина»

Соревнования будут проводиться в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия».

Планируется, что участие в них примут не только белорусские дзюдоисты, но и представители России, Румынии и Украины, пишет «Лідская газета».

Выявлять лучших в двенадцати весовых категориях будут юные спортсмены в возрасте 11-13 лет. Планируется, что 14 февраля участники прибудут в Лиду, а на следующий день уже состоятся первые поединки (начало – в 11.00). 15 февраля в 13.00 пройдет торжественная церемония открытия турнира, после чего соревнования продолжатся. 16 февраля поединки также стартуют в 11.00.

lidanews.by
 
 
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Соревнования будут проводиться в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия». Планируется, что участие в них примут не только белорусские дзюдоисты, но и...
 
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