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Ученые посчитали, как старит мозг пачка сигарет в день

03.02.2020 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Регулярное курение и употребление спиртного можно связать с более быстрым старением мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии (США), пишет MedicalXpress. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.


Фото: пресс-служба ООН

Исследователи использовали методы машинного обучения и МРТ, чтобы определить относительный возраст мозга у более чем 17 тысяч человек в возрасте от 45 до 81 года (данные были получены из UK Biobank).

Оказалось, что у тех, кто курит и пьет больше, мозг «старится» быстрее по сравнению со сверстниками, ведущими более здоровый образ жизни. Каждый дополнительный год курения (когда в день выкуривалась пачка сигарет) был связан с увеличением относительного возраста мозга на 0,03 года. А каждый дополнительный грамм потребления алкоголя в день был связан с увеличением относительного возраста мозга на 0,02 года.

Исследователи отмечают, что на скорость старения мозга (помимо курения и употребления алкоголя) влияют и другие факторы: например, генетическая предрасположенность.

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Регулярное курение и употребление спиртного можно связать с более быстрым старением мозга.
 
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