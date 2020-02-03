Ученые посчитали, как старит мозг пачка сигарет в день

Источник материала: Tut.by

Регулярное курение и употребление спиртного можно связать с более быстрым старением мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии (США), пишет MedicalXpress . Работа опубликована в журнале Scientific Reports.



Фото: пресс-служба ООН

Исследователи использовали методы машинного обучения и МРТ, чтобы определить относительный возраст мозга у более чем 17 тысяч человек в возрасте от 45 до 81 года (данные были получены из UK Biobank).

Оказалось, что у тех, кто курит и пьет больше, мозг «старится» быстрее по сравнению со сверстниками, ведущими более здоровый образ жизни. Каждый дополнительный год курения (когда в день выкуривалась пачка сигарет) был связан с увеличением относительного возраста мозга на 0,03 года. А каждый дополнительный грамм потребления алкоголя в день был связан с увеличением относительного возраста мозга на 0,02 года.

Исследователи отмечают, что на скорость старения мозга (помимо курения и употребления алкоголя) влияют и другие факторы: например, генетическая предрасположенность.