«Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства»

Под таким названием прошел IV форум, организованный Федерацией профсоюзов Беларуси для представителей средств массовой информации со всей страны. Мероприятие прошло в живописном уголке близ агрогородка Ждановичи, на базе санатория «Криница».

С начала года изменился порядок оплаты труда работников бюджетных организаций, 17 января Президент страны подписал указ, который скорректировал подходы к начислению пенсий за работу в особых условиях труда, а также вступил в силу обновленный Трудовой кодекс. Эти и другие темы обсуждались во время форума.

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