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В Беларуси названы лучшие бренды рыбы и мороженого

03.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси определили лучшие марки рыбы и мороженого. Предпочтения населения выявило ежегодное исследование премии «Бренд года». В категории рыбы и морепродуктов с большим отрывом победил бренд «Санта Бремор», а среди мороженого – «ТОП». Обе марки компании «Санта Бремор» получили золотые медали.

В Беларуси названы лучшие бренды рыбы и мороженого

Самым известным брендом среди рыбных продуктов питания признан «Санта Бремор». Эту марку хорошо знают 62% белорусов. Среди более молодой аудитории этот показатель за год вырос на 11%. В плане предпочтений схожая статистика: более половины населения выбирает морепродукты брестского производителя, особенно часто – в Минске. Доля тех, кто хоть раз пробовал продукцию этого бренда и предпочитает именно ее, – рекордные 84%.

В категории «Мороженое» любимым брендом белорусов назван «ТОП». Его предпочитают 18% белорусов. На втором месте – «ЮККИ» (16% респондентов), на третьем – Soletto (14%). А вот в рейтинге узнаваемости «ТОП» получил 32% голосов белорусов. Кстати, в 2019 году эта марка победила в престижной премии Effie Awards Belarus за результативный ребрендинг.

«За ежегодным выбором наших брендов стоит и большой опыт компании в работе с продуктами питания, сырьем, и понимание потребителя, его ожиданий. Компания регулярно инвестирует в десятки исследований, чтобы говорить на одном языке со своими покупателями», – поясняют в «Санта Бремор».

В компании фокусируются на развитии культуры потребления рыбы и морепродуктов в Беларуси. Одно из направлений – расширение сотрудничества с Норвежским рыбным комитетом, с которым предприятие работает более пяти лет. С конца 2019 года «Санта Бремор» начала выпускать семгу и форель с логотипом Seafood from Norway, что подтверждает норвежское происхождение сырья. Кроме того, в прошлом году компания вывела на рынок две новые категории: пасты из филе атлантических рыб и имитированную икру на основе рыбного бульона.

«По данным ритейла, потребление рыбных категорий в Беларуси ежегодно растет. За последние два года категории «Красная рыба» и «Морепродукты» показали рост более чем на 50%. Присутствие на полках магазинов как традиционных, так и новых гарантированно вкусных морепродуктов «приучает» потребителя покупать их чаще, больше экспериментировать с рецептами и подачей блюд», – обращают внимание в «Санта Бремор».

Компания «Санта Бремор» принимает участие в конкурсе «Бренд года» с 2002 года. За это время ее торговые марки неоднократно подтверждали лидерство в своих категориях.

Лучшие бренды Беларуси определил общенациональный опрос. Организаторы проанкетировали 1012 мужчин и женщин из всех регионов, которых выбрали на основе списка из 40 тысяч желающих. Исследование определило самые известные (которые лучше знают) и популярные (которые предпочитают) марки.

 
Теги: Минск
 
 
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  В Беларуси определили лучшие марки рыбы и мороженого. Предпочтения населения выявило ежегодное исследование премии «Бренд года». В категории рыбы и...
 
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