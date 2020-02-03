Летом 1944 года после изгнания из районов Беларуси немецко-фашистских захватчиков на освобожденных территориях республики полным ходом велась мобилизация военнообязанных граждан для пополнения рядов Красной армии: война еще продолжалась. Многие из недавних партизан и жителей оккупированных регионов уходили на фронт добровольцами, в стремлении отомстить врагу за понесенные утраты родных и близких, за разоренные и сожженые города и села, за унижение и боль.

В этот период большинство мобилизованных на белорусских территориях воинов было направлено на освобождение Прибалтики и Восточной Пруссии.

Крупнейшая наступательная Восточно-Прусская военная операция в завершающий период Великой Отечественной войны длилась с середины января до конца апреля 1945 года. Главными военными силами в ней были 2-й Белорусский фронт под руководством маршала К.К.Рокоссовского, 3-й Белорусский фронт во главе с А.М.Василевским, 43-я армия Первого Прибалтийского фронта под командованием генерала-армии И.Х.Баграмяна.

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