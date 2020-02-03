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Турнир по настольному теннису памяти воина-интернационалиста Эдуарда Жигалко

03.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Ежегодно в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов проводится турнир по настольному теннису (с 1993 года), посвященный памяти Эдуарда Жигалко.

Жигалко Эдуард Владимирович, родился 26 июня 1964 года в нашем городе Дзержинске. В 1980 году окончил среднюю школу №1 г.Дзержинска. Работал слесарем-сборщиком на Дзержинском опытно-механическом заводе.

В Вооруженные Силы СССР был призван 30 октября 1982 года. Прошел курс военной подготовки по технике ведения боя в горной и пустынной местности в Туркестанском военном округе (город Ташкент Узбекской ССР).

В Республике Афганистан служил с января 1983 года. Служил писарем взвода связи десантно-штурмового батальона 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (войсковая часть полевая почта 71176; город Кандагар). Неоднократно участвовал в боевых операциях. В январе 1984 года во время боя в составе группы эвакуировал раненых. Неожиданно противник обстрелял группу. Рядовой Жигалко остался прикрывать вынос раненых товарищей. В этом бою был тяжело ранен (пуля со смещенным центром тяжести попала в плечо, выйдя через голову). Рядовой Жигалко был доставлен в военный госпиталь города Ташкента…

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), белорусской медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана» (24.12.2003; посмертно).

В нашем городе на здании гимназия №1 г.Дзержинска, в которой учился Эдуард Жигалко, установлена мемориальная доска. На аллее памяти гимназии, в честь воина-интернационалиста, установлен памятный знак.

Ежегодно в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов проводится турнир по настольному теннису (с 1993 года), посвященный памяти Эдуарда Жигалко. Приглашаем всех любителей настольного тенниса принять участие в турнире и отдать дань уважения не только нашим землякам, воевавшим в Республике Афганистан, но и всем белорусам, которые прошли эту войну.

Состоится турнир 8 февраля 2020 года (суббота) в спортивном зале ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района».

 
 
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Ежегодно в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов проводится турнир по настольному теннису (с 1993 года), посвященный памяти Эдуарда...
 
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