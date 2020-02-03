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Не для слабонервных: художник провел акцию против БРСМ и закона об экстремизме (18+)

03.02.2020 14:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скандальный беларуский художник Алексей Кузьмич устроил новую художественную акцию «Родина-BDSM» — приколол себе к голому телу значок «БРСМ», чтобы высмеять эту организацию и пропаганду любой идеологии в целом, и отправил письмо в БРСМ.

Не для слабонервных: художник провел акцию против БРСМ и закона об экстремизме (18+)
В письме Кузьмич пишет: «Торжественно спешу сообщить, что вступил в ряды вашего объединения, совершив обряд посвящения. Предлагаю переименовать ОО „БРСМ“ в „Родина-BDSM“, что, на мой взгляд, конкретнее отражает специфику вашей деятельности и ее сходство с практиками садомазохизма и психосексуального доминирования».

Как пишет the-village, художник выбрал объектом своей акции именно БРСМ, потому что считает эту организацию преемственной структурой советского комсомола, которая формирует современное идеологическое мировоззрение молодых людей в стране и претендует на монополию в формировании кадров управленческих структур и исполнительной власти в Беларуси.


Алексей говорит, что приурочил акцию к вступлению в силу изменений в законе Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» (с 1 февраля в Беларуси вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма).

Напомним, в октябре Алексей Кузьмич пришел на открытие выставки в Национальном центре современных искусств Беларуси голым, с табличкой «Министерство культуры» на эрегированном половом члене, чтобы высмеять цензуру ведомства в отношении его работ.
 
 
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Скандальный беларуский художник Алексей Кузьмич устроил новую художественную акцию «Родина-BDSM» — приколол себе к голому телу значок «БРСМ», чтобы высмеять эту...
 
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