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Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

03.02.2020 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранцев. Двое из них уже выздоровели, ещё 14 находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данных о том, граждане каких именно стран заражены, нет.

Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

Между тем, мировое сообщество продолжает оказывать поддержу Китаю. Помощь для борьбы с эпидемией направили 11 государств. Первый гуманитарный груз КНР получила из Беларуси.

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

По последним данным, число жертв коронавируса возросло до 361, количество заболевших превысило 17 тысяч. 151 случай подтвержден за пределами Китая.

Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

Многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из эпицентра эпидемии. 5 белорусов, которые накануне покинули Китай, будут находиться в больнице Казахстана до снятия карантина.

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

Как стало известно, признаков коронавируса у наших граждан не выявлено. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.  

Люди в материале: Владимир Караник
 
 
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Новости мира. В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранцев. Двое из них уже выздоровели, ещё 14 находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили в...
 
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