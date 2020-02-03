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Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранцев. Двое из них уже выздоровели, ещё 14 находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данных о том, граждане каких именно стран заражены, нет.
Между тем, мировое сообщество продолжает оказывать поддержу Китаю. Помощь для борьбы с эпидемией направили 11 государств. Первый гуманитарный груз КНР получила из Беларуси.
По последним данным, число жертв коронавируса возросло до 361, количество заболевших превысило 17 тысяч. 151 случай подтвержден за пределами Китая.
Многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из эпицентра эпидемии. 5 белорусов, которые накануне покинули Китай, будут находиться в больнице Казахстана до снятия карантина.
Как стало известно, признаков коронавируса у наших граждан не выявлено. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
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Новости мира. В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранцев. Двое из них уже выздоровели, ещё 14 находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили в...
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