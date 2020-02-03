Первое место занял Казахстан, где цена за литр 95-го бензина составляет $0,43. Россия — на 2-м месте с ценой $0,72/л. Украина — на 4-м месте с показателем $1,12/л, Румыния — на 5-м ($1,18/л).





Помимо безотносительной стоимости оценивалась доступность бензина. Для этого высчитывался объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату разных европейских государств.





Топ-5 европейских стран с самым доступным бензином:





Люксембург (2776,3 л);

Норвегия (2251,8 л);

Австрия (2122,7 л);

Ирландия (1998,4 л);

Великобритания (1974,1 л).













Аутсайдерами этого рейтинга стали Болгария, Латвия, Беларусь (29-е место), Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.





Согласно прогнозу экспертов Международного финансового центра, цены на бензин в 2020 году вырастут, но не выше уровня инфляции. По мнению аналитиков, этому способствуют общий рост цен и сезонные факторы.