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Дешевый - не значит доступный. Стало известно место Беларуси в "бензиновом" рейтинге

03.02.2020 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На начало 2020 года Беларусь занимает 3-е место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 по цене $0,8/л, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Первое место занял Казахстан, где цена за литр 95-го бензина составляет $0,43. Россия — на 2-м месте с ценой $0,72/л. Украина — на 4-м месте с показателем $1,12/л, Румыния — на 5-м ($1,18/л).

Помимо безотносительной стоимости оценивалась доступность бензина. Для этого высчитывался объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату разных европейских государств.

Топ-5 европейских стран с самым доступным бензином:

Люксембург (2776,3 л);
Норвегия (2251,8 л);
Австрия (2122,7 л);
Ирландия (1998,4 л);
Великобритания (1974,1 л).



Аутсайдерами этого рейтинга стали Болгария, Латвия, Беларусь (29-е место), Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.

Согласно прогнозу экспертов Международного финансового центра, цены на бензин в 2020 году вырастут, но не выше уровня инфляции. По мнению аналитиков, этому способствуют общий рост цен и сезонные факторы.
 
 
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На начало 2020 года Беларусь занимает 3-е место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 по цене $0,8/л, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
 
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