Как будет выглядеть Земля, если все океаны высохнут: удивительная анимация

Источник материала: Tut.by

Планетолог Джеймс О’Донохью показал в недавнем «ремейке» видео NASA, что было бы, если бы все океаны на Земле высохли. Об этом пишет Business Insider .

Океаны покрывают большую часть Земли, включая и самый длинный горный хребет планеты, и древние сухопутные мосты, по которым люди когда-то перебрались на новые континенты. Но в этой анимации мы видим, как при падении уровня моря постепенно раскрываются загадки планеты.

Сейчас Джеймс О’Донохью работает в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), до того он трудился в NASA. Для этого видео он взял анимацию, созданную физиком и аниматором NASA Хорасом Митчеллом (Horace Mitchell) в 2008 году, и добавил в нее несколько дополнений. В частности, он отредактировал время и добавил трекер, чтобы показать, сколько воды утекает.

Как вы можете наблюдать в видео, по мере того, как океаны постепенно теряют воду, появляются континентальные шельфы — области подводных окраин материков. Они включают некоторые сухопутные мосты, по которым древние люди мигрировали с континента на континент. Считается, что десятки тысяч лет назад, когда большой массив воды был запечатан в виде льда на полюсах планеты, наши предки могли ходить из континентальной Европы в Великобританию, из Сибири на Аляску и из Австралии на окружающие ее острова.

Также в видео показано, как из-под воды постепенно показывается самая длинная цепь гор на Земле — она появляется при падении уровня моря с 2000 до 3000 метров. Это срединно-океанический хребет, который простирается более чем на 60 000 км по всему земному шару, при этом более 90 процентов от его длины находится под водой.

Большая часть воды исчезает, как только уровень снижается на 6000 метров. Но потребуется еще 5000 метров, чтобы опустошить самые глубокие провалы Марианской впадины.

О’Донохью отмечает, что эта анимация показывает «не только дно океана, но и древнюю историю человечества».