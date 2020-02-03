Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве

Источник материала: СТВ

Все мы помним старый советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», который полюбился телезрителям и принёс славу многим актёрам.

За прошедшее время артисты заметно изменились, порой сложно вспомнить, как они выглядели тридцать лет назад. А какими были эти люди в детстве? Мы нашли ответ на этот вопрос на Instagram-странице «retro.cccp».

Елена Цыплакова



Фото: instagram.com/retro.cccp

Михаил Боярский



Фото: instagram.com/retro.cccp

Вениамин Смехов с мамой

Фото: instagram.com/retro.cccp

Валентин Смирнитский с мамой



Фото: instagram.com/retro.cccp

Игорь Старыгин

Фото: instagram.com/retro.cccp

Ирина Алфёрова



Фото: instagram.com/retro.cccp

Маргарита Терехова

Фото: instagram.com/retro.cccp

Олег Табаков

Фото: instagram.com/retro.cccp

Алиса Фрейндлих с мамой и тётей

Фото: instagram.com/retro.cccp

Лев Дуров



Фото: instagram.com/retro.cccp

Несколько недель назад мы собирали редкие фотографии, которые показывают, что происходило за кадром культовых советских фильмов.