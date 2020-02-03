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Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве

03.02.2020 13:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Все мы помним старый советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», который полюбился телезрителям и принёс славу многим актёрам.

За прошедшее время артисты заметно изменились, порой сложно вспомнить, как они выглядели тридцать лет назад. А какими были эти люди в детстве? Мы нашли ответ на этот вопрос на Instagram-странице «retro.cccp».

Елена Цыплакова

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве
Фото: instagram.com/retro.cccp 

Михаил Боярский

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве
Фото: instagram.com/retro.cccp 

Вениамин Смехов с мамой

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детствеФото: instagram.com/retro.cccp 

Валентин Смирнитский с мамой

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве
Фото: instagram.com/retro.cccp 

Игорь Старыгин

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детствеФото: instagram.com/retro.cccp 

Ирина Алфёрова

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве
Фото: instagram.com/retro.cccp 

Маргарита Терехова

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детствеФото: instagram.com/retro.cccp 

Олег Табаков

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детствеФото: instagram.com/retro.cccp 

Алиса Фрейндлих с мамой и тётей

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детствеФото: instagram.com/retro.cccp 

Лев Дуров

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве
Фото: instagram.com/retro.cccp 

Несколько недель назад мы собирали редкие фотографии, которые показывают, что происходило за кадром культовых советских фильмов.

Десять снимков смотрите здесь

Люди в материале: Елена Цыплакова, Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Ирина Алфёрова, Маргарита Терехова, Олег Табаков, Алиса Фрейндлих, Лев Дуров
 
 
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Все мы помним старый советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», который полюбился телезрителям и принёс славу многим актёрам. За прошедшее время артисты...
 
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